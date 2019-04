PONEDĚLNÍK: Jak nepoužívat video. A Vrba ať si vezme příklad ze Sarriho

Ačkoli správně odpíská penaltu po faulu sparťanského brankáře Nity na Hušbauera, od VAR dostane mizerné záběry místo jednoho průkazného, který kolega u videa Franěk vidí, až kdy je pozdě (!!!). Penaltu zruší, oběť Hušbauer dostane žlutou kartu za simulování.



Sparťan Zahustel stáhne ve vápně slávistu Součka, ale ani tohle podle Hrubeše penalta není.

Sparťan Kanga trapně ještě provokativně zdraví slávistické fanoušky.

A třaskavé derby končí remízou 1:1. Jak se vám líbilo? Ptáte se po něm, kdo je silnější pes? Nebo jde „jen“ o trestuhodné lidské chyby? Doufejme.

Bohužel víkend v českém fotbale byl ukázkou toho, jak video ve fotbale fungovat nemá.

Hrubě ovlivnilo boj o titul, neboť také druhá Plzeň těžila z toho, že i (video)rozhodčí přehlédli její ofsajd při rozhodujícím gólu Ostravě. Šlo o centimetrové postavení mimo hru Řezníka a kdyby na zápase nebylo video, těžko namítat, že ho sudí lidským okem nepostřehli. Ale s videem nelze dělat ústupky. A centimetry rozhodují. I titěrný ofsajd je ofsajd. Což může naštvat, ale je to tak.

„Proč mi dáváte takové otázky? Proč se nebavíme, že se hrálo nahoru dolů?“ reagoval po čase zase podrážděně v televizním rozhovoru plzeňský trenér Pavel Vrba.

Nechce si dávat otázky sám?

Takový trenér Chelsea Maurizio Sarri na tiskové konferenci před čtvrtfinále Evropské ligy se Slavií čelil spršce otázek na aféru jeho hráče Dannyho Drinkwatera, jenž boural pod vlivem alkoholu.

Jaký kontrast...

Zavadil není osobností ligy

Pozápasové vyjádření do médií vůbec nezvládl ani téměř jednačtyřicetiletý záložník Opavy Pavel Zavadil, který se ostře pustil do olomouckého trenéra Václava Jílka, s nímž se hádal už během zápasu.

Jílek byl po porážce Sigmy 1:2 na tiskovce vyzván, aby jejich přestřelku komentoval. „Pak zas budou všichni říkat, že Jílek brečí na tiskovce,“ nechtělo se mu zprvu. Pak se rozpovídal: „Každý kontakt se píská, chlap jako Smola je pořád na zemi. Respektuju i minulost Pavla Zavadila, ale dovolit si takhle reagovat na Plška... Divadelní a plavecké cvičení. Myslím, že je to zbytečné. Divadelní vložky po mých hráčích nechci. Střetli jsme se, měl jsem pocit, že je to přihrané. Ať je Zavadil jakkoli zkušený, vůči trenérovi si to nesmí dovolit. Já bych zasáhl, kdyby to udělal můj hráč.“

Reakce Zavadila? Neprofesionální. „Venca Jílek je u mě ubrečená holka, které sebrali hračku. Jeho problém je, že nikdy nehrál velký fotbal,“ povídal odchovanec Olomouce, o kterého měl mimochodem před dvěma lety Jílek zájem.

„Není to tak dávno, co mu hrozil vyhazov, v té době byl zalezlý. Něco křičel po rozhodčí Adámkové, tak jsem se jí zastal. Nechápu, proč se vrací k věcem, které se staly během zápasu, proč to vytahuje ven, měly zůstat na hřišti. Ať si vezme příklad z Trpišovského, který je pořád stejný, ať už trénoval Žižkov, nebo teď Slavii. Taky velký fotbal nehrál, ale je úplně někde jinde než Venca Jílek.“

Zavadila si vážím za jeho velkou lásku k fotbalu, za válečnickou DNA, ale tohle byl od něj úlet. Takové vyjádření si k trenérovi nemůže dovolit žádný hráč. Měl jsem Zavadila za největší osobnost v lize, avšak tak se osobnost nechová. Spíš ubrečená holka. Václava Jílka jsem za roky v Olomouci poznal jako především slušného člověka, který o fotbale mluví zapáleně a poutavě. Každá jeho tiskovka je zajímavá. Odkrývá herní plán, nevolí klišé, byť to může na někoho působit někdy povýšeně, ale opak je pravdou.

V Opavě se nevymlouval na to, že sudí Adámková upřela Sigmě penaltu po ruce Svozila, která nebyla u těla, ani v přirozené pozici. Vypráví upřímně, jak to cítí, chápe, že fotbal se dělá především pro diváky a novináři jsou jen prostředek. Víc takových. Sigmu vrátil po sestupu z ligy až do evropských pohárů, navíc atraktivní náročnou hrou, takže získal právem kredit.

Vzor Trpišovský

Ovšem příklad z Jindřicha Trpišovského by si mohla vzít většina trenérů v lize, v tom má Zavadil pravdu. Nejen za odvážně zvolenou taktiku proti Chelsea s vysokým napadáním si zaslouží pochvalu. Bohužel z toho byla porážka 0:1, což by klidně s dávkou štěstí mohla být i při pasivním bránění, jenže neméně důležitý je i zanechaný dojem a zábava pro diváky.

Přiznávám, že jsem moc nechápal, když Slavia odvolala kouče Šilhavého, ale musím uznat, že se posouvá kupředu a sázka na Trpišovského se sportovním ředitelem Nezmarem vychází zatím náramně. Trefili se i do většiny posil - mladík Král či zkušený Traoré ukazují, že mají evropské kvality. To proti Chelsea naznačil také Ševčík, který dostal přednost před Hušbauerem, neboť pohybově obsáhne větší plochu hřiště. I proto na hrotu napadal Olayinka, nikoli Škoda.

Byla radost se na statečnou Slavii hlavně první půli dívat. Její představení nesráží ani typické české řeči, že Chelsea hrála na půl plynu.

Je důležité si vzít dobrý příklad.

Ve videu. Ve slušnosti. V odvaze.

Pěkné ponedělí.