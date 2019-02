PONEDĚLNÍK: Antwi, ty jsi Marcelo! Smrtelné tóčo. Fotbal podle Csaplára

Slavia mu naplánovala hostování v Olomouci, jenže nepřesvědčil trenéra Václava Jílka, že je pod hrotem lepší než odchovanci. A tak zamířil do Příbrami, kam ho Slavia s lehkým srdcem prodala.

„A teď je z mého pohledu jedním z nejzajímavějších zboží Příbrami,“ říká trenér Josef Csaplár. „Když byl Antwi v Olomouci, ve Slavii, nebo na Slovácku, tak všichni o něm mluvili, že to je playmaker, nebo záložník, ale když jsem ho viděl, tak jsem mu řekl: Ty nejsi playmaker, ani záložník, jsi levý bek. Budeš výborný levý bek. Teď je to složité, on je vystrašený,“ vzpomíná.

A přidává perličku, jak s kadeřavým Afričanem pracuje. „Dávám mu příklady: Budeš si stříhat Marcela z Realu Madrid, v kabině to běží. A to jsi ty,“ líčí Csaplár vážně.

„On se srovnává. Stříhá si svůj výkon a výkon Marcela. A postupuje,“ chválil Antwiho zlepšení po porážce v záchranářském utkání na Sigmě, kde ho několikrát provětral na křídle Zahradníček.

Ale také předvedl dravost a techniku s míčem. Zkrátka jste si ho museli všimnout. „První půli jsem si myslel, že ho zabiju. Ale pak slušný. Má ohromný potenciál. Vyžaduje speciální přístup,“ povídá Csaplár.

Přijdou vám jeho metody úsměvné? Přirovnání k hvězdnému Brazilci Marcelovi mimo? Chce být zase jednou Csaplár zajímavý? Možná, ale hlavně je to správný přístup. I kdyby se Antwi dostal jen na zlomek Marcela, zlepší se.

O to jde.

Květ má na Real Madrid

Takže už ani nepřekvapí, že když Csaplár povídá o 21letém záložníkovi Romanu Květovi, znovu nešetří bombastickými slovy.

„Když říkám veliké srovnání, tak mu povídám: Tím, co umíš nohama, máš na Real Madrid. Opravdu je výtečný fotbalista, on umí. I v tomhle mladém věku,“ smekne před ním. „Když jsem přišel do Příbrami, tak on končil, že už nechce hrát fotbal a takovýhle věci. Rok a půl nějaké činnosti s Romanem a je na dobré cestě.“

Proti Olomouci ho vytáhl při zranění Fantiše a Slepičky na hrot. Spolupráce s driblérem Matouškem nevypadala špatně. „To je z nouze ctnost. Není to typický hrotový hráč, ale Květ je mimořádný fotbalista. To, co předvedl naposled se Zlínem druhý poločas, to klobouk dolů. S Matouškem na hrotu si vytvořili i proti Olomouci hodně věcí. Já jsem říkal Matouškovi, že mu tam dám Slepičku číslo 2. Květ je chytrý, podrží ti balon, zpracuje ho, dá ti to. Bylo to od něj dobré až do vápna.“

V Příbrami odvádí Csaplár dobrou práci. Pomohl klub vrátit do ligy s hráči, které už moc jinde nechtěli. Veterána Slepičku vytáhl z klece MMA. Záložník Rezek chytl druhou mízu. Tomáš Jablonský na podzim nastupoval za Zápy ve třetí lize.

Tým s příběhem. Vůcha rovnat nebude

Teď se Csaplár pokusí oživit i problematického záložníka Egona Vůcha. Proti Olomouci ho nevzal ani lavičku. „Nechci to moc rozvádět. Měl jsem s ním rozhovor. Trénuje. Říkal jsem mu: Hele, já tě neznám, dlouho jsi nehrál, takže cesta do sestavy u mě vede přes trénink. A pak tě potřebuji vidět v přípravném zápase za juniorku. Až to tam dáš, tak si tě vezmu s sebou,“ vysvětloval Csaplár.

„A druhá věc je, že v Blesku vyšel článek o tom, jak Csaplár si srovná Vůcha. Já jsem v kabině před všemi říkal: Ale já si tě rovnat v žádném případě nebudu. Je ti osmadvacet let a mám tě rovnat? Nevěnuji tomu vteřinu mého času. Ukazovat cestu mu budu, ale pokud se nesrovná v osmadvaceti letech, pak mu není pomoci. Trénuje, snaží se, dostává se do toho. Já mu říkám: Egone, já to jinak neumím. Nedostaneš divokou kartu, prostě to nejde. Tým má nějaký příběh, hráč po hráči v Příbrami.“

Csaplár má dar řečníka. I když s ním nemusíte souhlasit, někteří trenéři v lize by si měli vzít od něj příklad už jen v tom, jak ochotně odpovídá na otázky. Nemáte pocit, že ho otravujete, ale naopak. Chápe, že fotbal je pro lidi a tak klidně odkryje i některé detaily. Podobně to umí například Jindřich Trpišovský nebo Václav Jílek.

Csaplár tak na pozápasové tiskovce novináře nabádá: „Ptejte se, jak dlouho chcete. Já tady budu tak dlouho, jak budete chtít.“

Výborně! Takže ještě zpátky k vrtošivé povaze Vůcha, trenére.

„On je zvyklý dělat scény, něco řekl na tréninku, to je dobré pro bulvár, ale já jsem to přešel. Povídám mu druhý den: Hele, já tě znám, ale tohle už příště neříkej. Trošku s nadhledem. Je to o něm. Když tady zveřejním, co jsem s ním zažil za týden, tak je to na tři stránky,“ pokračuje Csaplár.

„Říkám mu: Máš štěstí, že máš moudrého trenéra, Egone. Neodpustím mu nic, on to ví. Dal jsem mu zase příklad: Měl jsem nějakého Jirku Štajnera, šel jsem do Liberce a oni ho vyhodili, byl složitý, měl podobné problémy jako ty. Pochopil to, hrál a pak byl sedm let v bundeslize, udělal kariéru.“

Smrtelné tóčo českého fotbalu

Velkou naději českého fotbalu Janu Matouška, který se vrátil ze Slavie, zase drží nohama na zemi. „Nic se nezměnilo, trenér mi říká, že nejsem Ronaldo, ale Matoušek,“ líčil dvacetiletý podhrotový hráč, jenž v Olomouci po dlouhé pauze vynikal krátkým vedením míče. „Nic se na něm nezměnilo, dostal by na zadek, kdyby změnilo. Je dobrej,“ chválil Csaplár.

Poprvé do sestavy postavil Kamerunce Oliviera Kingueho. „Zkusili jsme to, chtěl jsem ho vidět. Jsem spíš opatrný v hodnocení. Vyloženě zklamaný ani nadšený nejsem.“

Třeba o něm, Antwim či Keitovi ještě uslyšíme. Ač Příbram prohrála a je třináctá, bylo sympatické pozorovat, jak napadá sigmáky, že nehraje v hlubokém bloku. Csaplár ani s omezenými možnostmi neustupuje ze své filozofie. „Ale rozhoduje kvalita ve vápně. My se tam dostáváme většinou. I na Slavii. Jen to řešení.“



A tak zatímco se trenér Martin Hašek z Bohemians omlouval fanouškům za výkon a ústup ze své filozofie, přestože klokani urvali po sérii nezdarů výhru ve Zlíně (podobně z ní ustoupil pod tlakem třeba i Jílek v Olomouci), Csaplár zůstává odolný. Tvrdí, že nikdy neuhne. Sestup nesestup. Vyhazov nevyhazov.

„Říkám tomu smrtelné tóčo českého fotbalu. Začnete sezonu nádherně, pak se několikrát prohraje a najednou se začne tvrdit: Nehrajte si na fotbalisty. Vrátíte se k antifotbalu a začne se dařit. Klasika! Kolikrát jste v Česku slyšeli, že teď musíme nutně urvat body? Bohužel je to stejné v dorostu i žácích. Tady máte raritu, která vám řekne: Hoši, já vám na to kašlu.“

Mně je to sympatické. Když nic, tak zábavné. Možná byste od šéfa taky chtěli slyšet: A ty jsi Marcelo!

Pěkné ponedělí.