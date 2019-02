Matoušek zpátky v Příbrami. A Csaplár ho nabádá: Ty nejsi žádný Ronaldo

Návrat do Příbrami vám zhořkl.

Tak byl to těžký zápas. Měli jsme ho zvládnout. Asi klíčová byla moje šance hned na začátku. Kdybych dal, vedeme 1:0 a byl to úplně jiný zápas. Beru to trošku na sebe. Možná jsme kvůli tomu prohráli.

Měl jste zakončit před brankářem Buchtou lépe?

Špatně jsem to trefil, ale gólman mě i dobře přečetl. Hned od začátku bylo vidět, že chci střílet na zadní tyč a gólman tam skočil, mně se střela nepovedla. Byla z toho takováhle šmudla.

Jinak ale na vás nebyla vidět pauza.

Hrálo se mi skvěle. Naposled jsem měl delší zápas v Bordeaux, což mohou být tři měsíce. Takže jsem byl spokojený.

Trenér Csaplár vás hned nechal na hřišti celý zápas. Takový byl plán?

Domluva nebyla. Trenér ví, že to tady znám, že jsem za Příbram hrál předtím rok a půl. Herní styl se nezměnil, takže jsem to měl furt zažité.

Nad vámi na hrotu hrál záložník Roman Květ. Je z něj útočník?

Nebyl Tonda Fantiš a my s Romanem jsme celkem sehraní, takže i tohle rozhodovalo.

S čím se vlastně do Příbrami vracíte?

Prvně pomoct sám sobě, získat zkušenosti a rád bych taky pomohl Příbrami.

Očima trenéra Příbrami Od Slavie je to moudrý krok, říká Csaplár „Předvedl slušný výkon. Pomalu tři měsíce nehrál, byl taky dlouho zraněný a byly od něj vidět pěkné zajímavé věci. Ale měl dát třeba dva góly. Na kvalitě v pokutovém území jsme spolu hodně pracovali. Kdyby volil jednoduší koncovku, tak dá dva góly a na dva nahraje, to mu říkám. Pak už je toho moc. Ale je mladý hráč a pod tlakem ztrácí přehled. I tak to bylo pozitivní. Nic se na něm nezměnilo, dostal by na zadek, kdyby změnilo. Je dobrej. Od Slavie to je moudrý krok. Vrátil se tam, kde to zná. A jestli nám to něco přinese? Mohlo nám to něco přinést už v Olomouci, to je škoda.“

Což nebude jednoduché.

Tak nikdy to není jednoduché, i kdyby se hrálo o titul, Evropu, o sestup. Vždycky to bude těžké. Máme před sebou spoustu zápasů, všechny budou těžké. Na každý se musíme pečlivě připravit a uvidíme, jak to dopadne.

Byl vám k něčemu půlrok ve Slavii?

Hodnotil bych dvě stránky - jedna byla, že jsem získal zkušenosti, že vím, jak to vypadá ve velkoklubu. A z druhé stránky mě celkem mrzí, že jsem nedokázal víc zabojovat do sestavy a byl z toho návrat.

Co tedy pro váš návrat rozhodlo?

Zranění. Kdybych nebyl celou přípravu zraněný, tak bych dokázal o místo i zabojovat. Takhle jsem ale i sám usoudil, že pro mě bude lepší jít sem získávat zkušenosti.

Liší se nějak vaše role v Příbrami od té, kterou jste měl před přestupem?

Vůbec, je to furt stejné. Trenér mi říká: Ty jsi Matoušek, nejsi žádný Ronaldo.

Co říkáte na to, jak si slávisté poradili s Genkem?

To je skvělé. Že to bude až takový, jsem nečekal. V postup jsem věřil, vím, jak kluci hrají, jací jsou, jaký je to tým. Ale že je porazí 4:1, to jsem koukal.