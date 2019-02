PONEDĚLNÍK: Sázky, Berbrovi kamarádi a občanství pro Kayambu

Pokračování nejvyšší soutěže zastínil sázkařský skandál. Redakce MF DNES přes rok mapuje praktiky sázkařských gangů v Česku. Po Mohelnici z MSFL v síti uvízlo druholigové Znojmo.

Tady už jde o profesionální fotbal. Přituhuje. A rozhodně se nedá očekávat, že by na černý seznam klubů nepřibyly další. Česko se pro sázkařské šmejdy stává rájem, počet podezřelých zápasů stoupá a je potřeba s tím něco dělat.

Ačkoli se problém netýká Fortuna ligy ani Tipsportu, nového generálního partnera Sparty, přesto musí největší sázkařské firmy u nás štvát, co sázení vyvádí s fotbalem v Česku, byť tuzemské sázkovky dělají maximum pro limitování rizikových tipů a nekalé sázky jdou ze zahraničí.

Na Slovensko se jezdí delegáti UEFA školit, jak bojovat proti tomuto celosvětovému problému. Každé podezření se hlásí klubům, vedou se interní vyšetřování.

Nejrizikovější jsou přípravná utkání. To takhle čínský investor údajně zaplatil před rokem zimní soustředění Karviné i Nitře na Kypru, oba týmy tam měly hrát i proti sobě, ale ze zápasu nakonec sešlo. Z jiných zápasů však nesešlo...

Jen víc Šedlbauerů. Zpátky do českých vod. Tahle věta kontroverzního místopředsedy asociace Romana Berbra ve Sportu mě zrovna nepotěšila: „Léta kamarádím s Honzou Nezmarem, který je zase velký kamarád s Romanem Rogozem, stejně jako já... S Jaroslavem Tvrdíkem jsme se loni dvakrát sešli. Je udělaná tlustá čára.“

Tyhle tlusté čáry jsou pro český fotbal zlem. Hned se pak bude zpochybňovat i nad slunce jasná penalta, díky které Slavia o víkendu zlomila v závěru tuhý odpor Teplic. Právě Teplice sympaticky nahlas kritizují poměry ve vedení asociace. Jejich šéf Pavel Šedlbauer se naposledy pozastavil nad tím, že před startem jara z komise sudích rezignoval Petr Mlsna, zástupce Ligové fotbalové asociace.

Jen víc Šedlbauerů. Respekt. A díky do Teplic.

Pojďme raději ke sportovním příběhům, které start jara nabídl.

Příběh železného Dostála. Obránce Martin Dostál prodloužil smlouvu s Bohemkou až do roku 2021. Pak přišel zápas na Spartě, pro něj padesátý v řadě bez absence jediné minuty - klobouk dolů. A v nastavení zkrat.

Nabíhajícího sparťana Chipcia stáhl ve vápně, přestože centrovaný balon mířil na tribunu. Sudí Proske správně po zhlédnutí videa nařídil penaltu. Zajímalo by mě, jestli by o penaltu šlo i ve chvíli, pokud by k faulu došlo o sekundu později, kdy už by byl míč v zámezí.

VIDEO: Máme tři body, ten úvod je hrozně důležitý, řekl po zápase Zdeněk Ščasný Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Martin Frýdek pak nadvakrát rozhodl o ušmudlané výhře Sparty, po které se na Letné pískalo. „Mrzí nás, že fanoušci pískají, ale hraje se to hlavně kvůli třem bodům. Za dva dny už nikdo nebude vědět, že jsme hráli špatně,“ tvrdil.

No nevím...

VIDEO: Šel jsem do toho zápasu si to užít, jsem rád, že jsme to zvládli takto vítězně, řekl Dominik Plechatý Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Já bych se domníval, že se to hraje i kvůli tomu, aby to někoho bavilo. Třeba lidi na tribuně. Aspoň. Pozitivem je, že si za Spartu zahráli mladíci Plechatý s Hložkem. Projekt internacionalizace zjevně ustupuje. Ještě aby mohl začít hrát nehrající kapitán Dočkal.

Příběh děravého Dostála. Ač derby mezi Zlínem a Slováckem skončilo na střely na bránu 0:0 - uff, to musela být jízda -, z vítězství 1:0 se radovali hosté, neboť brankář Stanislav Dostál si vysoký balon srazil sám do sítě. Stane se. Chyby gólmanů většinou vypadají tak nějak nejhůř.



Příběh oživlého Bóži. Rumun Bogdan Vatajelu odehrál skvělý part. Na levém křídle vynikal rychlostí, drzostí, technikou a přihrávkami. Po jeho akcích padly oba góly Jablonce v Olomouci (2:1). Přitom ve Spartě takových věcí zase tolik neukázal..



Příběh trávníkáře a Trávníka. Zůstáváme na Andrově stadionu. Údržbář Sigmy Dušan Romanovský převzal před zápasem ocenění pro trávníkáře roku 2018. Pažit mají na Hané skvělý i v mrazech, což o to. Jen ty výkony.

Proti Jablonci předvedli Olomoučtí nesebevědomý projev, prohrávali souboje a tak vůbec ukázali, jak se o ligu nehraje. „Čekal jsem, že na nás vletí,“ překvapilo olomoucké bázlivé pojetí i jejich odchovance Martina Doležala v dresu Severočechů, který zápas v 89. minutě rozsekl. Trávníkem to tedy nebude.

Ani Michalem Trávníkem, jenž Jablonci chyběl kvůli zranění. Rada si zaslouží pochvalu, jak mančaft, který v zimě prošel turbulentními změnami, dokázal nachystat. Ačkoli kdyby sudí Houdek pískal penaltu pro Sigmu po ruce stopera Břečky, která fakt nebyla u těla, třeba by to na těsnou výhru nestačilo.

Příběh střelce Kozáka. Libor Kozák si v kariéře prošel těžkými zraněními. Teď se snaží o restart v Liberci, který jej překvapivě získal. Troufám si odhadnout, že to bude posila jako hrom. Začal gólem Příbrami.

Jsem rád, že bývalý útočník Lazia Řím je v české lize. Trošku tím lepí díru po hvězdném Stanciovi, který po roce ve Spartě pláchl do saúdskoarabského Al Ahli, aniž by vyhrál se Spartou trofej, jak sliboval. Stanciu je dobrý fotbalista, který před sportovním růstem upřednostnil prašule. To se dá pochopit.

Spartu nikam neposunul, ale byla to aspoň fajn investice. Jen ta srdceryvná prohlášení pro její fanoušky mi trhala uši.

Příběh nereprezentanta Kayamby. Konžský křídelník Joel Ngandu Kayamba poslal na hlavu Beauguela nádherný centr a obě posily Plzně mohly slavit gólovou spolupráci. Očekávám, že ještě jedna taková asistence a od různých expertů se dozvíme, že by měl honem dostat české občanství, že se pro reprezentaci náramně hodí. Asi jako když se dařilo ve Zlíně Vukadinovičovi (nyní hráči druholigového tureckého Bolusporu).

Jsem zásadně proti „nakupování“ posil pro národní tým. Reprezentovat SVOU zemi má být čest, nikoli kšeft. Upřímně, mně se příčí i to, když reprezentaci trénuje cizinec. Copak není součástí reprezentace oné země? Nechť mi Pavel Hapal promine. Ačkoli on se narodil ještě v Československu, tudíž cizinec pro Slováky tak úplně není.

Vsadťe se, že tohle téma o Kayambovi přistane na stole.

Anebo raději žádné sázky.

Pěkné ponedělí.