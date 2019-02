PONEDĚLNÍK: Lákavý kurz na Plzeň, smlouvu pro Jílka a pořad pro Bosáka

Ponedělník se přiklání, že právě zkušenosti Plzně budou rozhodující. Ale povíme si na konci. Už během podzimu se v Plzni debatovalo nad nutností generační obměny kádru. Trenér Pavel Vrba si to uvědomuje rovněž, ale sahá k ní pozvolna. Tuší, že tahle parta dychtí ještě po další party.

Ačkoli se o omlazení Viktorie mluví, pořád stojí na výkonech sveřepého kapitána Hubníka vzadu či drzouna Limberského nalevo. Křídelník Petržela sice o pevné místo po příchodu skvěle hrajícího Kayamby přišel, ale stále má co nabídnout. Nezpomaluje.

Daří se i další zimní posile - Beauguelovi na hrotu. Dva góly v lize ve dvou startech, navrch parádní asistence při vítězství v Evropské lize nad Záhřebem. Entrée jako hrom.

Až mi bylo líto čahouna Chorého, který se v závěru podzimu dostal do formy a rozhodující trefou v Lize mistrů proti AS Řím zajistil Viktorii miliony z postupu do Evropské ligy. Mazaný Vrba ho postavil až do základu na Slavii a vyplatilo se. Chorý rozhodl, střídající Beauguel přidal pojistku.

Gól Chorého musel posvětit až videorozhodčí, který zároveň pro ofsajd sebral radost slávistovi Součkovi. Není krásné, že šlágr nerozhodly přehmaty sudích?

Líbilo se mi také, s jakým respektem o druhém týmu mluvili trenéři - jak Vrba, tak Trpišovský. Takhle by to mělo vypadat.

Ukázkový Pernica

Oba kluby předvedly ve vyřazovací fázi Evropské ligy dobré výkony a vylepšují český koeficient, za což jim patří velká pochvala. Zaujaly dva góly plzeňského stopera Luďka Pernici. Tyhle hezké příběhy fotbal přináší. Nastoupil místo zraněného kolegy Hejdy a pak bum, bum!

Hlavně první trefa proti Záhřebu byla od stopera přímo ukázková. Nejen zakončení z jedné na přední tyči, ale už založení akce, vyvezení míče, předfinální přihrávka do křídla na centrujícího Beauguela. Jen víc takových stoperů v Česku!



Nezřídka vidím, jak střední obránce sice dobře založí útok, otevře se mu prostor pro náběh do šestnáctky, čímž by tam logicky způsobil binec, protože stopeři musí přebírat někoho, s kým moc nepočítali, jenže místo pokračování přirozeného pohybu vpřed a dohrání akce při zajištění třeba středním záložníkem zodpovědnému stoperovi v hlavě probleskne první myšlenka: A co když míč ztratíme? Ne ne, musím to otočit a zase zpátky na půlku.



Ještě že Pernicu tohle nenapadlo.

Pracant Komličenko: 20 ze 20!

Typičtější gól pro českou ligu vstřelil mladoboleslavský obránce Antonín Křapka v Teplicích. Po rohu vyválčil souboj ve vápně a v závaru procpal balon i přes ležící soupeře do sítě: křáp! Zásah Křapky byla liga v kostce i jménu.



Vybočuje z ní jeho spoluhráč Nikolaj Komličenko. Stejně jako v minulém kole s Plzní proměnil penaltu po faulu na sebe a připsal si už dvacátý zásah sezony ve dvacátém zápase. Wow! Jeho hru jsem sledoval bedlivě, neboť Komličenkovy výkony bývají devalvovány tím, že nepracuje tolik pro mančaft.

V tom případě se polepšil.

Zády k bráně byl ruský útočník znamenitý. Uhrál těžké míče, vybojoval fauly a nachystal spoluhráči čistou šanci. Zkrátka velký výkon. V Mladé Boleslavi si to, zdá se, začíná sedat. Řez v týmu se vyplácí, kouč Weber trefil sestavu. I prodloužení smlouvy s Tomášem Přikrylem byl správný krok. Rodák z obce Velký Týnec u Olomouce dozrává v lídra. Je to tahový hráč, co se nebojí vzít na sebe zodpovědnost, umí připravit palebné pozice nejen Komličenkovi.

Odvolat Jílka? Spíš si ho pojistit

Sigma zvládla klíčový záchranářský duel devatenáctibodových týmů na Bohemce.

Olomoučtí předvedli poctivý defenzivní výkon (dopředu to drhne dál), čtyřka vzadu jištěná gólmanem Buchtou byla základem k úspěchu. Ale celá jedenáctka dřela. Houska a spol. statečně skluzovali, jak by jim šlo o všechno. Včetně trenéra Václava Jílka, o jehož pozici média spekulovala.

Už zase. Až se tomu divím.

Sigma by neměla o vyhazovu Jílka ani uvažovat, má v něm zapáleného odborníka. Spíš by si ho měla pojistit víceletou smlouvou, než jej zláká jiný zájemce. Byl by to v Česku v pravdě neortodoxní krok: ukázat, že koncepce klubu stojí výš než pár nepovedených výsledků nebo jedna sezona. Postupně okysličovat kostru týmu, avšak architekta ponechat.



Zpátky do ligové reality, kde se s trenéry zachází vrtošivě. V tom je ještě Olomouc výjimečná. Jílek je na její lavičce tři a půl roku, což z něj dělá nejdéle sloužícího kouče v lize. Přežil i sestup. Vrátil klub do ligy i Evropy. A bylo vidět, že mančaft ho stále chce, že stojí na jeho straně, což není zdaleka pravidlem a také to vypovídá o dobrých psychologických schopnostech trenéra.



Překvapením kola nebylo vítězství Plzně nad Slavií, ale domácí ztráta Jablonce s Opavou. Je to sice po remíze mrzuté, avšak Jablonec musím pochválit, že nezakázal nastoupit svému hráči na hostování - 21letému Jakubu Janetzkému, který se mu odvděčil trefou...



Spousta klubů v lize má strach z borců, které sice aktuálně nepotřebuje, jenže zato hrozí, že předvedou to, co Janetzký. Snad si to příště Jablonec nerozmyslí.

Fanoušek si (ne)počká před půlnocí

Strohý sumář z výše zmíněného jste mohli vidět v neděli ve 23.30 na ČT v pořadu Dohráno. Pokud jste vydrželi. Tomu říkám atraktivní čas pro jediné shrnutí kola české ligy v televizi.

Nedokážu si představit, že by něco podobného museli trpět fanoušci vedle v Německu, že by pořad Sportschau na neplacené televizi nezačínal v pevných 18 hodin, ale jak se to hodí zrovna podle závodu biatlonu nebo něčeho jiného.



A to si nemyslím, že srovnávám nesrovnatelné. Některé věci změnit jde.

Proč ČT víc nevyužije, že má komentátorské eso Jaromíra Bosáka? Těšil bych se, kdyby měl pořad o lize. Rozhovory vede znamenitě, což dokazuje i ve své soukromé relaci na Youtube. Teď rozšířil experty na Seznam TV. Ale aby měl nejpopulárnější sport v Česku, jehož obsah je - ač se to přes všechny objektivní problémy nezdá -, velmi zajímavý, z hlediska sledovanosti mnohdy roli Popelky?



Třeba se seriózního rozboru ligy dočkáme. O2 TV to plánuje. Fotbalový fanoušek si zaslouží víc. Včetně spánku.



Pěkné ponedělí.