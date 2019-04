PONEDĚLNÍK: Baráž jako spása, nebo postrach prvoligistů?

Nedalo se čekat, že příznivci Opavy zapomenou, jak se milovaný kouč Roman Skuhravý den ze dne sbalil a z rodinných důvodů zamířil ke konkurentovi v boji o záchranu. A tak ho přivítali transparentem: „Romane, byl jsi bohem, teď jsi volem.“

„Čekal jsem to horší. Transparent byl pro mě krásný a úsměvný,“ prohodil Skuhravý po bolavé porážce 0:2. „Že jsou tady skvělí fanoušci, je jasná věc. Mám k nim úctu a oni podle mého i ke mně.“

Dukla je však zpátky na posledním místě tabulky - na jediném, ze kterého se letos padá přímo do druhé ligy, což je po zavedení nového systému zásadní změna. Patnáctý se v baráži na dvě utkání doma-venku střetne s druhým mančaftem druhé ligy, přičemž výhodu domácí odvety má klub z nižší soutěže. Čtrnáctý tým nastoupí rovněž na dvě utkání doma venku proti třetímu z druhé ligy, výhodu domácí odvety má tentokrát klub z první ligy.

Aktuálně by barážové dvojice vypadaly takto: Karviná - Jihlava, Příbram - Hradec Králové. Duklu by v lize nahradily České Budějovice.

Tuhle novinku po vzoru německé bundesligy vítám a jsem zvědavý, kolik bitvy na krev přilákají diváků.

Proti tomu si hokejová extraliga letos odsouhlasila konec baráže, přestože měla své mouchy, lidi na tribuny dostala. Ale šlo o jiný formát čtyřčlenné skupiny. Fotbal čekají ještě mnohem atraktivnější zápasy kdo s koho, což je na rozdíl od paskvilu mistrovské skupiny a jeho nevýhodného šestého místa dobrý počin.

Rozdíl mezi první ligou a druhou je znát

Domnívám, že nový systém je výhodnější pro prvoligové kluby, sestupovat může místo dvou jen jeden. Pravda, spadnout mohou najednou i tři, ale rozdíl mezi soutěžemi je znát a ve dvou zápasech se zpravidla projeví.

„Rozdíl mezi první a druhou ligou je markantní i v Německu,“ srovnává jihlavský trenér Radim Kučera, bývalý dlouholetý hráč německého Bielefeldu.

„Prvoligové týmy mají kvalitnější kádry, my bychom ho museli vybudovat už šest měsíců předem, což je velice těžké. Když se podíváte v Německu, kolikrát kdo sestoupil a postoupil, tak ve výhodě jsou vždy prvoligové týmy.“

Olomoucký sportovní manažer Ladislav Minář přidává pohled prvoligisty: „Všichni jsme pro to hlasovali s vidinou, že padá jenom jeden, na druhou stranu, když se dívám na ty skupiny, a třeba desáté místo vám nezaručuje žádný klid, protože jsou malé bodové odstupy a všechno můžete ztratit, já nejsem vůbec zastáncem toho, že jít do baráže s druholigovým soupeřem by byla velká výhoda.“

Adresný trenér Hašek

Akutně ohrožení baráží jsou i Bohemians, jež mají stejně bodů jako Příbram. Avšak pokud budou předvádět výkon, který ukázali o víkendu na půdě mistrovské Plzně, měli by klokani z pásma ohrožení poskočit. Doplatili na zahozené stoprocentní tutovky včetně penalty kapitána Jindřiška nebo střely Ljovina do odkryté branky, kterou zablokoval obránce Řezník.

VIDEO: Neproměnili jsme gólové šance, mohli jsme bodovat, litoval kouč Hašek

Po zápase trenér Martin Hašek zaujal otevřenou kritikou, která se v Česku příliš nevidí. „Doufám, že mi naši fanoušci odpustí, ale budu zase říkat věci tak, jak jsou. Je to prostě proto, že ti hráči to tak neumějí.“

A spustil: „To, že Ruda Reiter nepromění šanci, kdy jde sám na bránu, není úplně náhoda, protože to neumí ještě tak, abych si mohl být téměř jistý, že dá gól.

A pokračoval: „Ovšem Ljovin… Je konec března, hraje za nás od ledna a nepamatuju si, že by dal gól, byť na tréninku. Má mě překvapit, že ho nedá v mistrovském zápase, když se dostane do situace, kdy má ještě čas přemýšlet? Prostě nižší kvalita zmíněných hráčů v zakončení, určitě ne náhoda.“

Své si vyslechl i kapitán Jindřišek: „Z posledních pěti penalt jsme dali jednu. U Pepy Jindřiška mě to zas tak nepřekvapuje, protože už jich neproměnil víc, ani na tréninku to není žádný zabiják, že by jich z dvaceti trefil devatenáct. Když jsem se podíval na hřiště, kdo by měl kopat, tak mě nenapadl lepší exekutor. S Pepou jsem neměl problém, ale viděl jsem to tak padesát na padesát, takže abych se neradoval a nebyl zbytečně zklamán.“

VIDEO: Jindřišek z penalty vůbec netrefil branku

Adresnou kritiku umí po zápase vybalit například i liberecký kouč Hornyák. Místo frází je to oživení, ale pak jde rovněž o to, jak s tím naloží hráčovo dotčené ego. Ne v každém případě bych to doporučoval.

Faktor Dreksa

Psychika bude v záchranářské řeži hrát velkou roli, což vám potvrdí každý fotbalista s touto neblahou zkušeností. Jen si přeji, aby hlavní roli nehráli sudí a už vůbec ne zákulisí. Aby se neopakovaly šílené chyby rozhodčího Julínka, který v předchozím kole drsně zařízl Karvinou na Dukle.

Karvinské to však nesrazilo, ukázali srdce, což sice může znít od jejich trenéra Straky jako klišé, ale bylo to tak, a porazili zaslouženě mdlý Baník. Velký podíl na tom měl návrat uzdraveného stopera Pavla Dreksy. Takový lídr a hecíř silný v soubojích se v boji o záchranu hodí moc.

Karvinští teď nový model soutěže blahořečí, doufají, že se vyhnou černému Petrovi a v baráži uhájí příslušnost mezi elitou. Čeká nás drama, čili zábava. A možná i další fotbalové zázraky.

Pěkné ponedělí.