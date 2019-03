PONEDĚLNÍK: Videoemoce, Potočného sáně nevadí. A kdo chce být šestý?

Ale divíte se trenérovi Bohemians? Klokanům teče do kapsy, hrozí jim baráž a místo aby nad vedoucí Slavii vedli, nařídil rozhodčí Královec zcela správně pokutový kop pro sešívané a branku Bohemky zrušil, neboť jejich kapitán Krch fauloval předtím ve vápně Masopusta.

To jsou šílené emoce jako na houpačce. Nejhorší situace, která pro VAR a všechny lidi na stadionu může nastat. Ale pořád lepší, než kdyby Slavia místo penalty chybně prohrávala. O této situaci se bude ještě hodně mluvit i psát, mě spíš zaujal penaltový zákrok Krcha na Masopusta.

VIDEO: Byli jsme dominantní, vítězství je zasloužené, řekl Trpišovský

Takových je v pokutovém území spousta a pokud by video bylo na všech stadionech, tak by se snad podařilo je postupně a celkem rychle vymýtit - těch penalt! Faul to zkrátka je.

VIDEO: Souček otevřel proti Bohemians skóre gólem z penalty

Dovedu si představit, že hráči budou jinak ve vápně bránit soupeře na zápase s VAR a bez VAR, že je trenéři upozorňují na vyšší riziko, ale i možnosti. Myslíte si, že si nějaký sudí (i ti u videa) troufne proti klubům z velké trojky nepřezkoumat podobný moment a ovlivnit tak boj o titul?

Stačí, aby sebou držený hráč ve vápně teatrálně fláknul, byť držení pád většinou nezapříčiní, a aby měl klid, video rozhodčího ujistí. A je to tak v pořádku. Jen to zkrátka chce video všude, protože takhle je soutěž když ne neregulérní, tak nespravedlivá minimálně.



VIDEO: Zápas ovlivnila špatná součinnost hlavního rozhodčího s videem, řekl Hašek

Na Bohemce o tom vědí své. Přesto by se Hašek měl ovládat alespoň do té míry, že sprostá slova omezí. Je to pod jeho úroveň. Hněv by měl spíš obrátit na Krcha: Copak nevíš, že je na zápase video? Nezajímá mě, že se takhle brání ve vápně roky. Teď už to nepůjde. Ne vždy.

VIDEO: Penalta nás opařila, řekl brankář Bohemians Fryšták

Slavia na hřišti dominovala, na střely na bránu vyhrála 10:1 a uspěla zaslouženě.

Poznarovi loket prošel

Ale zpátky k videu. Mnohem víc mě udivilo, že liberecký záložník Roman Potočný nedostal za drsnou kosu na sparťana Sáčka z nastavení první půle přímo červenou kartu. Jeho skluz na stojnou nohu zaváněl zlomeninou. Ano, Sáček se možná nešťastně otáčel, aby si míč pokryl, ale takhle na sáňkách nemůže Potočný do souboje přijet. Chybí mi jakýkoli respekt k protihráči, k člověku.

I tenhle moment video zkoumalo. A podle něj sudí Franěk se žlutou kartou nepochybil...

Já bych tedy prosil, aby hráče chránili rozhodčí daleko víc.

Velkou chybu udělal také rozhodčí Julínek, když si nevšiml, že zlínský útočník Poznar ve vlastním pokutovém území loktem trefil ostravského Mešaninova při bránění rohového kopu. Baník měl kopat penaltu a Poznar dostat minimálně žlutou, spíš však červenou kartu. Ale video chybělo a chápu, že sudí nevidí ve vápně všechny souboje bez míče. To je právě ono. Zase se vracíme k tomu, že video spíš chybí, nikoli překáží.

Poznar k asistenci přidal ve druhé půli gól a Zlín slavil překvapivé vítězství 2:1. Trenér Ostravy Bohumil Páník se však chlapácky na inkriminovaný moment nevymlouval. Neřešil, že jeho tým měl kopat penaltu a hrát třeba přesilovku, nedostatky hledal jinde.

Šestý za trest?

Zlín se po vítězství vrátil zpátky do elitní šestky, která si to rozdá o titul. Je však otázka, do jaké míry je výhodné být v šestce šestý.

Čtyři účastníci prostřední skupiny se poperou o baráž o Evropskou ligu se soupeřem z titulové skupiny, v níž však přinejmenším šestý zůstane bez účasti v pohárech. „Jako hráč nemám nic proti, kdybychom zůstali ve střední skupině,“ řekl například teplický záložník Ljevakovič.

A zlínský trenér Roman Pivarník se na podobné téma rozhovořil nedávno. „Bavili jsme se o tom. Když skončíte šestí v mistrovské skupině, tak vůbec nemáte šanci hrát poháry. Pokud bychom v šestce nebyli, je obrovská motivace sedmého týmu hrát play off o Evropskou ligu. Je to tak nastavené, že motivace je i ve střední skupině.“

Tady vidím značnou mezeru nového systému. Šestý tým ostrouhá a sedmý může slavit? Ale všechno má své mouchy. Včetně videa.

I tak ovšem platí, že (českému) fotbalu je lépe s ním než bez něj.

Pěkné ponedělí.