PONEDĚLNÍK: Pyro je zločin. Exemplární trest by byl na místě

Chuligánovi Viktorie - prosím, neříkejme bezmozkovi fanoušek - hrozí až 10 let vězení za pokus o těžké ublížení na zdraví.

Liga může mít sebelepší promo, avšak pár desítek idiotů všechno zhatí. Chápu, když mi žena řekne, že na tuhle „zábavu“ s dětmi nepůjde. Přitom fotbal, ta kouzelná hra, má být zábavou pro rodiny s dětmi. O ty musí klubům jít hlavně.

Záběry kolující po sociálních sítích pobouřily nejen fotbalovou veřejnost. Žádá exemplární trest. A jistě by byl na místě. O celoživotním zákazu vstupu na fotbalové stadiony nemluvě. „Přišel čas něco změnit,“ napsal na Twitter bývalý sparťanský trenér David Holoubek.

VIDEO: Podívejte se, jak světlice zranila fanynku na Letné Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Společným cílem všech teď musí být dostat tyhle lidi ze stadionů,“ prohlásil ředitel sparťanské komunikace Ondřej Kasík.

Nikoli teď, čas něco změnit měl přijít už dávno. V minulosti bychom podobné incidenty dohledali rovněž.

Chápejte pak fanoušky, když skandují, že pyro není zločin. Jsem zcela proti pyrotechnice a petardám na stadionech, jakkoli je to vizuálně poutavé. Riziko, že se něco stane, není malé.

Bohužel se tomu brání těžce. Měly by být důslednější kontroly? Jistě. Ale chuligáni - i chuligánky - pronáší pyrotechniku ukrytou kolikrát na intimních místech.

Když pak vidíte a slyšíte, co všechno pronesli, máte pocit, že to museli tahat na tribunu snad v bednách.

Všemu předejít zkrátka nejde. Také Anglie, vzor s boji s rowdies, o víkendu řešila hanebné chování výtržníka, jenž vtrhl na hrací plochu ve druhé lize v derby mezi Birminghamem a Aston Villou a udeřil do hlavy zezadu záložníka hostů Jacka Grealishe, který pak ve druhém poločase rozhodl jediným gólem o výhře Aston Villy.

Pomsta může být sladká.

Naštěstí zbabělec útočil jen rukou...

Naštěstí to na Letné nedopadlo hůř...

Nastoupili jen dva teenageři. Oba skórovali

Škoda pro ligu, že idiot přebije události na hřišti - že Sparta válela, že Kanga s Dočkalem mohou hrát spolu, že mistrovská Plzeň nestíhala, že šestnáctiletý sparťan Adam Hložek je nejmladším střelcem v lize. Radost na něj pohledět.

Teenagerů po českých trávnících moc neběhá. Přesněji tohle kolo nastoupili pouze dva hráči, kterým ještě nebylo dvacet let. A oba skórovali. Kromě Hložka se prosadil také devatenáctiletý útočník Matěj Koubek; svým prvním ligovým gólem pomohl Bohemce porazit v záchranářské bitvě Karvinou.

Nemáme v Česku víc pronikavých talentů? Nebo se trenéři jim bojí dávat příležitost? Tak i tak.

„Hložek nehraje proto, že je mladý. Hraje proto, že si to zaslouží,“ chválil svého svěřence trenér Sparty Zdeněk Ščasný.

Souhlasím s ním. Mládí není zásluha. Věk by neměl hrát v ideálním světě roli. Ať rozhoduje jen výkonnost, ne datum na občance. Nejvíc odchovanců nastupuje v Olomouci, která často vyběhne s osmi hráči ze své akademie v základní sestavě, loni to stačilo na čtvrté místo v lize a evropské poháry. To je parádní vizitka, se kterou se nemůže pochlubit ani mnoho nejlepších akademií na světě.

U Sigmy je to zčásti ekonomická nutnost, ale moc sympatická. Jenže když se pak podíváte na věk sigmáků, zjistíte, že nejde o zelenáče. Nejmladší v sestavě jsou třiadvacetiletí Jemelka s Kalvachem. Předržuje (nejen) Olomouc hráče? Nebo opravdu potřebují vyzrát po hostováních ve druhé lize jako Kalvach?

Nezbývá než věřit, že trenéři to vidí nejlépe, že nechtějí teenagera hozením do vody utopit. Často však není nač čekat. Dostat šanci je důležité. Sám si pamatuji, jak jsem v devatenácti začínal v novinách a že bych je klidně i roznášel. Byl jsem vděčný. Podobně jako Hložek.

Poznar, spravedlnost po Česku

Ve 24. kole mě ale nejvíc zaujal příběh třicátníka Tomáše Poznara. Zlínský hroťák měl za úder loktem v minulém kole do obličeje ostravského Mešaninova dostat červenou kartu a Baník kopat penaltu, jenže sudí to neviděl. Takže vzápětí rozhodl trefou o výhře 2:1.

Disciplinární komise ho pak dodatečně potrestala dvouzápasovou stopkou, ovšem verdikt ještě nevstoupil v platnost, Poznar se odvolá - nevím proč, ale cítí křivdu -, a tak mohl v nastavení z pokutového kopu po zákroku na něj samotného rozhodnout o vítězství Ševců nad poslední Duklou...

Taková spravedlnost po Česku.

Doufám, že spravedlnost nebude slepá hlavně v případě chuligánů. Hovada na stadionech nechceme.

Poraněné divačce přeji, aby se brzy uzdravila. A aby na fotbal nezanevřela, byť by to bylo pochopitelné.

Pěkné ponedělí všem slušným fanouškům.