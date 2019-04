PONEDĚLNÍK: Potřebuje Slavia ještě Hušbauera? A zíráte na Mol Cup?

dnes 15:59

Do konce základní části zbývají tři kola. Liga je napínavá a to ji teprve čeká nadstavbový finiš. Nebýt změny systému, už by pomalu Slavia mohla slavit titul, ale ještě se zapotí, ač sedmibodový náskok před Plzní je značný. Na jaké události z víkendu Ponedělník zíral jako generální sekretář fotbalové asociace Jan Pauly na míčky při losu semifinále Mol Cupu?

