Sparta teď musí být pod tlakem, ví plzeňský trenér Bílek po startu jara

Západočeši se díky třem bodům vyhoupli do čela tabulky před Slavii, která selhala proti Karviné. Bílek už tak může spřádat plány na Spartu, dalšího plzeňského soupeře v boji o titul, jenž na momentálně vedoucí ligový celek čeká v příštím kole.

Úvod jara jste zvládli, nicméně vám Hradec zatápěl...

Není to důležité vítězství jenom kvůli zaváhání Sparty a Slavie, celkově to vůbec nebylo jednoduché. Hradec měl ve druhé půli velmi dobrý pohyb, tím nám dělal potíže. A mám radost za Chorého, na gól čekal dlouho. Jsem rád, že rozhodl zrovna on.

Tomáš Chorý nastoupil místo Jeana-Davida Beauguela. Tušíte, kdy by se nejlepší ligový střelec mohl vrátit do sestavy?

Bogy s námi netrénuje, připravuje se jen individuálně. Je těžké odhadnout, jak se bude jeho zdravotní stav vyvíjet. Věříme, že se v příští týdnu zapojí, ale to jsme si říkali i minule. Po dvou trénincích se mu pak zranění vrátilo.

Máte představu, jestli může být Beauguel připravený pro víkendové utkání se Spartou?

Opravdu nedokážu říct. Uvidíme zkraje týdne. Aby byl v pohodě, tak potřebuje trénovat, ale tři neděle je bez velké zátěže. Připravit ho na Spartu bude velmi složité.

Získali jste nad sparťany před vzájemným střetem psychickou výhodu?

Pod určitým tlakem teď Sparta musí být, přeci jen na ni máme čtyři body. Musíme se velmi dobře připravit. Doma je Sparta úplně jiná než venku, neklopýtá. V domácích zápasech ukazuje obrovskou sílu, pro nás to bude o to složitější.

Jak se vám na tabulku po víkendu dívá?

Samozřejmě jsme rádi, že jsme poskočili na špici. Vážíme si toho. Je ale teprve začátek jara, čeká nás ještě hodně zápasů.