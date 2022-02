Jeden zásah stačil. Nehraje se na to, jestli jsme se bránili, říká Chorý

„Gól mi určitě psychicky pomůže. Od první minuty jsem se cítil dobře. Věděl jsem, že nějaká šance přijde a budu ji muset proměnit,“ hlásil téměř dvoumetrový forvard na pozápasové tiskové konferenci.

Skóroval dokonce dvakrát, v obou případech hlavou, jenže druhý zásah hlavní arbitr po zhlédnutí videozáznamu odvolal.

Jaké to je, když běžně nepatříte do základní sestavy a musíte čekat na příležitost?

Musíte být nachystaný kdykoliv, i třeba ve třicáté minutě může někoho něco zabolet. Já jsem nachystaný pořád, chci týmu pomoct v jakékoli situaci. Prostě makám na tréninku a snažím se udržovat den co den. Snad se mi to v zápasech vrátí.

Trefil jste se dvakrát, jenže druhá branka neplatila.

Nejsem tu od toho, abych rozhodoval, jestli to faul byl. Chtěl jsem si udělat prostor, ještě jsem to zpětně ani neviděl. Já bych si to samozřejmě uznal. (smích)

Proč už v zápase od Plzně nepřišly další góly? Času bylo ještě dost, jenže pokud někdo tlačil, tak to byl Hradec...

Už na podzim byl vzájemný zápas o jediné brance, tehdy to Jakub Rada trefil ze třiceti metrů do šibenice. Teď to byl první zápas jara, to není vůbec jednoduché. První poločas byl z naší strany dobrý, měli jsme hodně standardek, trefili jsme břevno. Každopádně se nehraje na to, jestli jsme celý zápas bránili, nebo útočili. Hraje se na body, ty máme do tabulky my.

Z jedné standardní situace, konkrétně po centru Jana Sýkory, padla právě vaše rozhodující branka. Šlo o nacvičenou akci? Signál?

Máme tady fantastického bývalého exekutora (Pavla Horvátha). Byla nacvičená, víme, co hrajeme. Jsme strašně rádi, že to vyšlo. Standardky rozhodují zápasy, což se i tentokrát povedlo. Zahrávali jsme je dobře a doufám, že v tom budeme pokračovat i dál.