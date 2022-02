A Plzeň může jít do čela. Ligové jaro začalo výbuchem Slavie i ztrátou Sparty

Stačí, aby Viktoria doma ve Štruncových sadech porazila Hradec Králové. Jen přiznejte: očekávali jste snad takový vývoj?

Co do počtu gólů - padly jen tři ve čtyřech zápasech - byl jarní rozjezd poněkud dietní. Do dalších bojů však vnesl nečekanou a tuze zajímavou zápletku.

Slavia totiž nejdřív doma prožila šok s Karvinou, které podlehla 0:1. A když se na rivala mohla o pár hodin později dotáhnout Sparta, příležitost zahodila a v Českých Budějovicích hrála 0:0.

Proto po sobotních zápasech 20. kola platí následující:

1. Slavia, 48 bodů.

2. Plzeň, 47 bodů plus nedělní utkání k dobru.

3. Sparta, 46 bodů.

„Pro mě je nepříjemné překvapení, že jsme nedali gól a nevytvořili si ze hry nebezpečnou šanci,“ hodnotil slávistický kouč Jindřich Trpišovský hořkou porážku s posledním.

Karviná vyhrála vůbec poprvé v sezoně. A v Edenu ukončila 59 zápasů dlouhou sérii Slavie bez ligové porážky.

Bez bodu zůstali červenobílí doma v lize naposledy 18. srpna 2018, kdy padli s Jabloncem. Mimochodem, nikdo z tehdejší základní sestavy už v týmu nepůsobí.

„Samozřejmě nás mrzí, že jsme o tuhle sérii přišli,“ přiznal Trpišovský. „Ale horší je, jak jsme do jara vstoupili, že jsme ztratili body a že jsme nedali gól.“

A podobně později mluvil i jeho konkurent Pavel Vrba ze Sparty: „Zápas jsme nezvládli.“

Sparta měla skvělou možnost, jak hned na začátku jara smazat manko, které na Slavii po podzimu měla. I její výkon byl však po dlouhém přípravném období slabý.

„Vždyť jsme si kromě jedné individuální akce Hložka nevytvořili skoro žádné další příležitosti,“ připustil Vrba po bezgólové remíze s nepříjemnými Budějovicemi.

Kromě zápasů Sparty a Slavie se v sobotu hrála i důležitá utkání na opačném konci tabulky. Teplice i Jablonec si pomohly těsnými výhrami nad Bohemians, respektive Olomoucí v boji o záchranu.

„Je úleva, že jsme opustili barážové příčky, ale nic to neznamená. Musíme koukat dál,“ nabádal jablonecký trenér Petr Rada.

Fotbalový klid v Česku trval přesně sedm týdnů.

Liga se v sobotu vrátila na scénu po devětačtyřiceti dnech, byť některé kluby si zimní pauzu musejí neplánovaně protáhnout.

Ve Zlíně udeřil covid, a tak se jeho plánované nedělní utkání proti Liberci odložilo na neurčito. Kvůli střevní viróze zase nemohli nastoupit do utkání se Slováckem fotbalisté Pardubic.