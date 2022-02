Plzeň posiluje ofenzivu, do útoku si vybrala talentovaného Slováka

Nákupem Trusy řeší Plzeň palčivý personální problém v útočné řadě.

Při zranění elitního střelce Jeana-Davida Beaguela má trenér Michal Bílek k dispozici už jen Tomáše Chorého. Ten rozhodl úvodní jarní duel proti Hradci Králové (1:0), díky vítězství se Plzeň posunula do čela tabulky.

Trusa přichází s výhledem do budoucnosti, ale zároveň může naskočit ihned.

„Je to rychlostní typ útočníka, dokáže se prosadit v koncovce. Zároveň je v perspektivním věku, patří do slovenské reprezentace do jednadvaceti let a vidíme v něm velký potenciál do budoucna,“ vypočítává plzeňský generální ředitel Adolf Šádek.

Přestupy přehledně jak se mění jednotlivé kádry

„Matej nás zaujal svou typologií, takže jsme rádi, že se podařil dotáhnout jeho přestup do Viktorie.“

První trénink stihne Trusa v novém angažmá v pátek, trenér Michal Bílek tak s ním může počítat pro nedělní ligový šlágr na Spartě.

„Je to zajímavý a odlišný typ útočníka, o kterého jsme stáli. Jsem rád, že se vše podařilo realizovat,“ řekl Bílek.

„Na Mateje se poptávalo více klubů z řady zemí, nicméně nabídka Viktorie Plzeň byla velmi konkrétní a vyhodnotili jsme ji jako nejlepší možnou cestu pro hráčův růst. Viktoria získává hráče, který je vynikající v zakončení, správně charakterově nastavený a věříme, že jeho výkonnost v Plzni ještě poroste,“ říká hráčův zástupce Roman Vojtek z agentury Stars and Friends.

První minuty v nejvyšší slovenské soutěži sbíral Trusa už v osmnácti na jaře 2019. Od léta začal v základní sestavě Michalovců, ale poté utrpěl zlomeninu holenní a lýtkové kosti. Hrát zase začal až od léta 2020.

V současném ročníku dal v podzimní části slovenské ligy šest branek. Michalovcům patří osmá příčka z dvanácti účastníků.