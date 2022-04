Chválím Slavii! Ať dojde v Evropě daleko a v lize sem tam ztratí, usmíval se Vrba

Na Vrbově tváři úsměv vážně nechyběl. S novináři žertoval, vyzdvihl výkon svého týmu ve druhém poločase a Slavii složil poklonu za její divokou čtvrteční remízu 3:3 na hřišti Feyenoordu v úvodním čtvrtfinále Konferenční ligy.

„Chci pochválit Slavii za to, co předvedla v Rotterdamu, má našlápnuto k hodně zajímavému výsledku. Asi si všichni přejeme, aby prošla co nejdál. Pro všechny české kluby, které chtějí hrát poháry, by to byla obrovská vzpruha, protože koeficient je potom výhodný i pro nás,“ řekl sparťanský trenér.

„V Evropě všichni Slavii přejeme, ať to dotáhne co nejdál, ale přiznejme si, že se možná bude soustředit víc na Evropu než na českou ligu. A možná to pro nás bude výhodnější, protože sem tam něco v lize ztratí a my se dostaneme do hry.“

Třetí Sparta se k plzeňskému lídrovi dotáhla na tři body, od druhé Slavie ji dělí jen bod, sešívaní však mají nedělní domácí partii s Pardubicemi k dobru. „Pro nás to je stále příjemné. Vy jste tomu nevěřili, my věříme pořád,“ obrátil se Vrba k žurnalistům. „My se snažíme být stále na dostřel. Všechna mužstva budou ztrácet. Nejen my, když jsme zdupali dva zápasy na Bohemce a v Jablonci. Zbytečně jsme ztratili čtyři body.“

Teď se však Sparta vyšvihla k sérii čtyř vítězných zápasů. A Vrba má pro současnou formu vysvětlení: „Podzim jsme měli nabitý. Nikdo neříká, že jsme měli ligu i evropské zápasy, hráli jsme co tři dny, to je hodně náročný program. Najednou vidíte, že když máme celý týden na přípravu, je to pro nás výhodnější. Doufám, že nám to pomůže, abychom závěr ligy zdramatizovali. Protože kvalita tady je.“

V Teplicích ji Sparta prokázala po přestávce, ve druhé půli excelovala. Nasázela tři góly a domácí skláře rozbila. „Z naší strany zápas dvou poločasů. V prvním jsme byli nepřesní, dlouho nám trvala rozehrávka, Teplice nás dobře dostupovaly a my s tím měli velký problém,“ ohlížel se Vrba. „Ve druhém poločase to bylo úplně jiné. Měli jsme mnohem lepší pohyb, líp jsme využívali prostory. Ovlivnila to určitě první branka a po ní odvážnější Teplice v útoku. Měli jsme víc odražených míčů než v prvním poločase, tam Teplice byly o sto procent lepší než my. Za celé utkání je pro ně výsledek velice krutý, i když po druhém gólu už mi připadalo, že tomu nevěří.“

Dvakrát skóroval Tomáš Čvančara, šlo o jeho čtvrtý a pátý sparťanský gól, jednou Martin Vitík, který se coby obránce trefil ve druhém z poslední tří utkání. „Čvančara po přestávce pracoval líp než v první půli, ale je otázka, zda by mělo smysl ho střídat po jednom nepovedeném poločase. Možná by to bylo špatně,“ dumal Vrba. „A Vitík? Dneska hrál možná ještě líp než proti Baníku, i když tam byl u dvou situací, kdy nám Ostrava mohla dát gól. Pohybově a rychlostně patří možná k nejlepším stoperům v lize, v devatenácti letech zkušenosti sbírá. Je to jeden z hráčů, který by měl Spartu táhnout, nebo jí ekonomicky pomoct. Myslím tím, že se dobře prodá.“

Na jaře Sparta nasázela už 16 gólů v devíti zápasech, nikdo v lize jich v roce 2022 nedal víc. I tahle statistika Vrbu blaží. „Máme na jaře výraznou produktivitu. Když jsem přišel, měli jsme taky fantastické jaro co se týká gólů, spoustu zápasů, které končily divokými výsledky. Těší mě, že i teď góly dáváme, o to víc, že je nedostáváme. To je hodně povzbudivé do dalších zápasů. Ale čeká nás finálová skupina, kde utkání co se týče obranné fáze budou mnohem náročnější než teď.“