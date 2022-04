Mám radost, že nás Vrba chválil. Traoré? Nyní nepostradatelný, řekl Trpišovský

Slávisté jsou po necelém měsíci opět v čele, nyní o bod. Proti Pardubicím nepřipustili jakýkoliv zádrhel. „Od první minuty jsme hráli velice dobře,“ pochvaloval si kouč.

„Vyhráli jsme, nikdo se nezranil, byla velice dobrá kulisa. Celkově jsem spokojený, viděl jsem i velice zajímavé individuální výkony,“ pokračoval.

Máte na mysli Lukáše Provoda? Po návratu hraje skvěle.

Máme z něj všichni radost. Je obrovský profesionál, udělal pro návrat maximum a od nás dostal dost prostoru, aby se cítil komfortně. Nastoupil potřetí a je dominantní, komplexní. Vyspěl mentálně, strašně dobře se rozhoduje. Potvrdil to dvěma góly, herní nadstavbou, vidíte na něm, že je trošku jinde: inteligencí, výběrem místa, řešením. Jsme nadšení, že ho máme zpět, takový typ nám ve středu hřiště chyběl.

Jak moc vás mrzí, že ho nemůžete využít v pohárové Evropě?

Hodně. Na druhou stranu se on nebo Hovorka vrátili po těžkém zranění. Provy má únavový problém, který ho po zápase dožene a pak déle regeneruje. Takže je to něco za něco, litujeme, že je nemůžeme využít, ale... Takhle odehrají naplno ligu a nás by akorát nutilo je nasazovat i ve čtvrtek, což by mohlo vést ke zranění z přetížení. Pro jejich stav je možná dobře, že je nepřetěžujeme.

Co říkáte na výkony zimních akvizic Juráska a Fily?

Jak jsem zmiňoval ty velmi dobré individuální výkony, tak Jurásek byl jedním z nich. Do ofenzivy se mi líbil velmi, ukázal potenciál. Běžecky, síla, dynamika. Líbilo se mi, jak se velmi dobře rozhodoval s balonem. Dozadu tam ale ještě jsou věci, které nejsou optimální. A Fila naznačil tu svou fotbalovost, velkou sílu na míči, herní inteligenci, fyzické předpoklady. Je jiný typ než ostatní naši útočníci, dodal nám trochu jinou ingredienci. Dobře pracoval zády k bráně, měl dobré náběhy. Rozkoukával se pomalu, ale zlepšoval se a vyústilo to nádhernou asistencí.

Jak důležitý pro vás v této fázi sezony je Ibrahim Traoré? Vypadá, že je ve velké pohodě. A poslední dobou je i gólový.

Obrovsky poskočil v hierarchii týmu. Je mentálně silný, obrovsky zkušený a dokáže se připravit na jakoukoliv roli, co dostane. Je příjemné ho mít i na vstup do zápasu, je schopný naskočit do čehokoliv a kdekoliv uprostřed pole. Momentálně patří k nepodstradatelným. Šetřili jsme ho, protože se o něj ve čtvrtek chceme hodně opírat. Z jeho gólů máme radost, dřív mu chyběly k velice dobrým výkonům.

V sobotu vás chválil sparťanský trenér Vrba, ale poškádlil vás, že byste kvůli postupům v Evropě mohli v lize sem tam ztratit body. Mají v tomto ohledu proti vám Plzeň se Spartou výhodu?

Mám radost, že nás chválil. Když vás chválí někdo, kdo toho tolik dokázal, je to vždy příjemné. A na ten režim jsou dva úhly pohledu. Někdy je dobré nečekat na další zápas celý týden. Neměnil bych, jsem radši, že hrajeme dvě soutěže zároveň, nejradši bych byl, kdybychom byli ve třech jako loni. Bonusy převažují nad tím, že máme občas kratší odpočinek. Máme dostatek hráčů. Navíc v těchto utkáních můžeme využít Provoda, Hovorku, Juráska, Filu... Takže výhodu máme my, že hrajeme třikrát v týdnu.

Po třech zápasech jste udělal změnu v bráně, proč jste tentokrát upřednostnili Mandouse před Kolářem?

Ondra ještě potřebuje natrénovat a sled zápasů byl rychlý. Máme dva výborné gólmany, teď jsme řešili zápas s Pardubicemi, ale v pondělí se rozhodneme, kdo bude chytat ve čtvrtek.

Mimo nominaci zůstali Sor, Oscar, Kačaraba či Holeš. Šetřili jste je na Feyenoord, nebo mají větší zdravotní problémy?

Bylo to z různých důvodů. Taras a Oscar vynechali z preventivních důvodů i proto, že na jejich postech jsme pro ligu měli větší zastupitelnost a ve čtvrtek tam budeme mít omezenější výběr. Sor a Holeš měli zdravotní problémy z Rotterdamu, nemohli nastoupit. Někteří z nich budou ve čtvrtek k dispozici.