Beton hráče nerozvíjí. Ani se Spartou jsem ho nechtěl, říká Jarošík

A proč jste se tak rozhodl?

Nechceme hrát beton, to je pozitivní v naší situaci. Ano, mohli bychom to zkusit na 0:0, čekat na nějaký brejk, nějakou šanci, ale takhle se nechci prezentovat. Nikam to nevede, hráče to nerozvíjí.

S top trojkou Sparta, Slavia, Plzeň jste letos neuhráli ani bod.

Nejblíž jsme tomu byli nedávno v Plzni. Jsou to krásné zápasy, všichni je chceme hrát, lidi na ně chodí. Ale my musíme hrát hlavně svoje utkání, ty musíme vyhrát. Když se potkáváme se špičkou, může to být ukazatel naší hry, jestli jsme se zlepšili, jestli už jsme lepší tým, ale měřit se s první trojkou je pro nás nesmysl v téhle době.

Slíbil jste, že když přijde víc než deset tisíc lidí, Spartu porazíte. A fanoušků dorazilo 10 063.

Čekal jsem na to číslo, a když ho hlasatel oznámil, říkal jsem si: Fakt je to deset tisíc! Slib jsme nesplnili. Na druhou stranu jsme rádi, že lidi přišli. Samozřejmě bychom chtěli, aby na stadion zavítali častěji. Musíme si o to říct daleko lepším výkonem a hlavně výsledkem. Chtěl bych lidem poděkovat, o tom je fotbal. Aby chodili zase na Teplice. Je to samozřejmě jen o nás, jakou hru jim budeme ukazovat.

Jakou jste ukázali proti Spartě?

Bylo to o prvním gólu, Sparta dala rychlý ve 2. půli, narostla jí křídla, potom dali druhý a bylo rozhodnuto. Ale 1. poločas snesl nějaká kritéria naší hry. Prvních dvacet minut dobrých nebylo, ale pak jsme se zlepšili, začali jsme víc kombinovat, hrát po zemi, vytvořili si nějaké šance. Škoda, že jsme nedali první gól my, pak by se nám dýchalo líp. Ale musíme uznat kvalitu Sparty, po přestávce hrála dobře.

Rozhodl už první sparťanský zásah ve 47. minutě?

Byl klíčový. Chtěli jsme do 2. poločasu dobře vstoupit, jenže přišel smolný tečovaný gól. Pak Sparta hrála dobře, my byli vykolejení.

Nemohli nastoupit Sejk a Fortelný, hostující ze Sparty. Jak moc vám v ofenzivě scházeli?

Oni plus Jukl. Chyběli nám, ale nechci se vymlouvat. I ti, co by jinak nedostali šanci, se musí ukázat v těžkých zápasech, jestli s nimi máme počítat. Jsme jeden tým, nechci, aby tady byli kluci do počtu, aby nedostávali šanci. Proti Spartě se jim naskytla. Takové zápasy nám řeknou, jestli na to mají fotbalově, fyzicky, zda jsou vítězné typy. Tahle utkání nejvíc ukážou slabiny, pro nás trenéry jen dobře.