Zasloužili jsme si tři body, řekl Vrba po plichtě v Brně. Hlouškovi přeje úspěch

„Vzhledem k vývoji utkání a situacím, které na hřišti byly, je bod málo. Podle mého názoru jsme si zasloužili tři,“ pronesl Vrba názor, s nímž nelze nesouhlasit.

Libor Kozák vám tříbodovou pojistku mohl přinést, ve druhé půli šel sám na brankáře, mohlo to být 0:2. Budete mu zahození šance vyčítat?

Není to jen o Liborovi. Další tři čtyři hráči měli dát gól, a kdyby to bylo 2:0, nebylo by to rozhodnuté, ale hodně dobré. Bohužel jsme neuhlídali (brněnského útočníka) Řezníčka, který je pro Zbrojovku strašně důležitý, a ten nás před koncem potrestal. Je to hrozná škoda a mrzí nás všechny, že jsme neudělali tři body. Nejen proto, že jsme vedli, ale že jsme měli další minimálně tři příležitosti, abychom výsledek navýšili v náš prospěch. Za to zákonitě přišel trest.

Pociťují zlínští hráči v koncovce tlak, pramenící z toho, že padli na poslední místo tabulky?

(udiveně) To není o tlaku. Takové šance musí proměnit, ty šance byly stoprocentní. Nejde o neklid, je to chyba. Pokud takové šance nebudeme proměňovat, nebudeme získávat body.

S obranou jste byl spokojený?

Dva závary byly, kdy jsme odkopávali balon, jednou to lítalo na malém vápně. Já se budu ale opět vracet k tomu, že Brno mělo tlak, mělo nějakou mezihru, víc drželo míč, ale my jsme měli šance. Ty jsme neproměnili a Brno nás potrestalo. Kdybychom je proměnili, mohli jsme ten zápas zlomit dřív.

Hrubý hrál na stoperu, Procházka na levém kraji obrany. Co vás k změnám vedlo?

Vycházeli jsme z postavení soupeře při zakládání útoku. Vycházelo nám to nejlépe s Procházkou, aby naše obrana byla zajištěná, aby nebyl prostor pro brejkové situace. Měl jsem možnost Brno vidět v zápasech, kdy hrálo velice dobře organizovaně, vycházelo do brejků a soupeře trestalo. Proto jsme hráli ze zabezpečenější obrany než v jiných zápasech.

Proč šel na stopera právě Hlinka?

Dřív tam hrával, měl tu zkušenost. Vencu (Procházku) jsme chtěli dát na levého beka. Jeden bek je zraněný (Bartošák) a druhý (Hloušek) víte kde, proto jsme hledali řešení. Procházka kdysi krajního beka hrál, bylo to nejpřijatelnější řešení.

Nejlepšího ligového střelce Řezníčka jste docela dobře pokryli, gól vám nakonec zblízka dal.

Pro Zbrojovku je klíčový hráč, rozhodující střelec. Bez něho by v Brně měli možná o deset bodů míň. Jsem rád, že jsme ho v uvozovkách celkem slušně pohlídali, nakonec se ale stejně prosadil, takže na sto procent jsme to nezvládli. Ano, ve hře jsme byli celkem úspěšní, a nedovolili jsme Brnu tolik situací jako v jiných zápasech.

Ztráta vás musí pořádně pálit.

Víte sami, že jsme v situaci, která není růžová. Víme, že každý zápas budeme hrát o život. Když hrajete se Spartou, tak cítíte, že soupeř je výkonností jinde, je tady odskočené trio a pak mančafty ze středu tabulky. Pak jsou ale soupeři na naší úrovni a s těmi bodovat a uhrávat výsledky musíme. Příště hrajeme s Hradce, a musíme vyhrát, abychom se vyhnuli největším problémům. Každopádně jsme v Brně neudělali další body, které jsme udělat mohli. Tři byly dnes na dosah, máme jeden a to nás bolí. Se Spartou jsme sahali po bodu, nemáme ho. S třemi body navíc bychom v tabulce byli jinde, než jsme, a to je samozřejmě špatně.

Zmínil jste Adama Hlouška, který se už našel. Co říkáte na jeho vystoupení?

(pobaveně) Ano? Kde je? Nenapsal mi, kde se nachází.

V médiích se vyjádřil, že svoje obrovské finanční potíže řeší.

Tak ať je řeší dál. Přeju mu, ať je úspěšný. Co si o tom myslím, říkat nebudu.