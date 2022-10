Řezníček útočí na svoji nejlepší sezonu, dotáhl se do špice mezi kanonýry

Právě tolik potřebné body přistály na brněnské konto po třech prohrách v řadě. Zbrojovka do pražského Ďolíčku za Pardubicemi sice nejela vyloženě s nožem na krku, uspět však kvůli uklidnění pozice ve středu tabulky potřebovala a Řezníček jí tohle uklidnění vystřílel.

„Dává góly, které mu hráči připravují. Měl neskutečný servis, který mu možná v posledních zápasech chyběl,“ dodal Dostálek. Řezníček sám na hattrick v lize nečekal tak dlouho jako Zbrojovka, dosáhl ho po čtyřech a půl letech. Svoje střelecké konto v této sezoně rozšířil už na devět gólů, s nimiž se dotáhl na špici ligového pořadí ke Stanislavu Teclovi ze Slavie.

„Máme strašně důležité tři body. Zápas mohl dopadnout jakkoli, my jsme ukázali kvalitu, kterou jsme disponovali na začátku sezony, a zaslouženě jsme vyhráli,“ kvitoval sobotní sklizeň kanonýr. A jeho osobní bilance? „Ale jo, je to fajn,“ usmíval se.

To právě jeho zásluhou Zbrojovka v důležitém duelu utekla Pardubicím až na 0:3. Řezníček ukázal kvalitu, jakou Pardubice na své straně neměly – jejich záložník Dominik Janošek ještě za stavu 0:0 trefil v čisté šanci spojnici břevna a tyče. Na druhé straně si Řezníček ve správné chvilce počkal na ofsajdové hraně na přihrávku Michala Ševčíka, který předtím vyhrál osobní souboj v hloubi pole, a bez váhání se trefil na zadní tyč.

Kanonýrova druhá míza

Ve čtyřiatřiceti letech prožívá Řezníček v Brně renesanci. Vynikal tam už loni, poté co ho z ligy odložily Teplice a on se stal králem střelců ve druhé lize. V nejvyšší soutěži na to navazuje. „Pro mě to překvapení není. Vím, co Řezňa dovede. Pořád hraje na ose brány, pořád je dobře postavený, dovede předvídat situace. Je strašně těžké na něho hrát. Co je úžasné, je jeho pohyb, který má snad ještě lepší než ve druhé lize,“ říká o svém nedávném spoluhráči Pavel Zavadil, Řezníčkův parťák z loňského tažení Zbrojovky.

Brněnský útočník Jakub Řezníček se raduje se spoluhráči z hattricku v zápase s Pardubicemi.

U akcí svého souputníka se baví pravidelně. Třeba před týdnem, kdy Řezníček doklepnutím zblízka zpražil Hradec Králové. „S dvěma obránci si zasprintoval před malé vápno, pak je nechal přeběhnout k brance, odskočil si od nich a zůstal sám. No a taky mu to tam Michal Ševčík krásně dal,“ chválí Zavadil.

Pardubicím Řezníček pro změnu ukázal jinou svoji zbraň, technickou střelu na zadní tyč. Kdysi byl jeho vzorem Thierry Henry, tuhle „obalovačku“ odkoukal od něho a na tréninku si ji vypiloval podle sebe. Když v Ďolíčku, kde Pardubice svoje zápasy hrají, dostal nabito do druhé vlny na hranici velkého vápna, věděl si rady.

To už byl jeho druhý gól v zápase, první dal po Ševčíkově kolmici taky k tyči. Pro třetí trefu si doběhl před prázdnou branku na přihrávku z křídla. Perfektní servis, perfektní zakončení. „Kuba je rozený střelec, umí se zorientovat ve vápně, všechny góly dal s hlavou nahoře. To je potřeba ocenit,“ chválil Dostálek.

Navazování na životní sezonu

Hlavně už Řezníček nechtěl opakovat nedávné zaváhání ze Zlína, kde o hattrick přišel, protože se pokoušel vymýšlet kudrlinky navíc. V sobotu ničil Pardubice svojí pravačkou z prvního doteku z místa, které pro zakončení uznal za nejlepší.

„Někdy je pro trenéra k zbláznění, že nezavře prostor, který by měl, aby měl odražený balon,“ přiznal Dostálek v sobotu. Poukázal na situaci před prvním gólem, na nějž číhajícímu Řezníčkovi krásně nahrál Ševčík. „Ale kdyby Ševčík souboj prohrál a balon se odrazil, tak ho sebere soupeřův stoper, vyveze ho a Řezňu bude mít za zády,“ pravil kouč.

Řezníček to udělal podle sebe. Fanoušci Zbrojovky mu za to leží u nohou; nováček díky Řezníčkově kanonádě ustál kritický moment sezony, kdy se propadal tabulkou dolů.

„Od toho tam jsem,“ pronesl spokojeně. „Všechny góly jsem takhle chtěl dát. Padly, jak měly,“ řekl.

Jakub Řezníček z Brna se raduje z druhého gólu do sítě Pardubic.

Ve Zbrojovce navazuje na svoje nejlepší časy, které měl také v brněnském dresu. V sezoně 2015/16 za ni dal třináct branek, což je jeho maximum v jednom ročníku.

Už na podzim se k němu rychle blíží, a nejen to. Do klubu „stovkařů“ chybí Řezníčkovi už jen 12 branek. Atakovat tuto metu může co nevidět.

Pozici v Brně má takřka neotřesitelnou. „Naprosto mu vyhovuje, že je nahoře sám. Může hrát mezi stopery, využívat podporu z křídel. Skvěle hraje zády k bráně, a co dnes vidíme míň a míň, zakončí stejně levou i pravou. Přesně ví, kam střílí, kam to uklízí,“ chválí střelce Zavadil.