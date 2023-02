Za druhý poločas bychom si bod zasloužili, říká Vrba. Fillův zkrat nechápe

„V prvním poločase dominovala Sparta, ve druhém my. Bod bychom si možná za něj zasloužili,“ říkal Vrba po infarktovém zápase proti týmu, který loni touto dobou vedl.

Čemu přičítáte tak slabý úvodní poločas z vaší strany? Neměli hráči až přílišný respekt ze soupeře?

Sparta hrála v první půlce velice dobře, držela balon, byla suverénní. My jsme nebyli agresivní v soubojích, nemohli jsme dostat do hry, neohrozili bránu, protože jsme rychle ztráceli míče. Zákonitě přišly tresty, i když po situacích, které jsme měli zvládnout lépe.

Narážíte na zcela zbytečný roh Čanturišviliho hned ve 2. minutě, kdy jste poprvé inkasovali a dalekonosnou střelu Čvančary, kterou si dám dorazil?

Ten roh byl tragický. Nemělo k němu vůbec dojít. A aby hráč vystřelil ze 30 metrů, brankář vyrazil a on si míč doběhl a ještě dorazil, to je věc, která se nemůže stát.

Za stavu 0:3 se obraz hry zcela změnil. Jak se to stalo?

Začali jsme hrát fotbal, jakým bychom se měli v domácím prostředí prezentovat. Dali jsme kontaktní gól, hned druhý. Spartu jsme i přehrávali. Měli jsme dvě šance, ze kterých jsme mohli srovnat. Najednou jsme byli všude dříve, rychlejší, měli jsme vyšší sebevědomí. Úvodní část jsme nezvládli technicky, takticky. Posledních 40 minut ukázalo, že se dá se Spartou hrát, jen musíte dát do hry určité věci.

V závěru vás zabrzdilo vyloučení Martina Filla, který dostal dvě žluté za fauly za 50 vteřin. Na hřišti byl přitom čtyři minuty. Zažil jste něco podobného?

Dvě žluté karty za tak krátkou dobu, to je možná světový rekord. Tak zkušený hráč tohle nemůže udělat. Aby takhle ublížil mužstvu v situace, kdy se zápas láme. Nedovolil nám, abychom stupňovali tlak. Sparta nebyla najednou tak suverénní jako v prvním poločase. Zápas tím hodně ovlivnil. Když proti takovému soupeři přijdete o jednoho hráče, je to hodně. Závěr mohl být dramatičtější.

Přesto jste měli v desíti velký tlak, mohli srovnat.

Cením si, že i tak jsme se snažili a mohli dát třetí gól, který bychom si za druhý poločas možná zasloužili. Prohra mrzí. Hráčům jsem řekl, že se musíme odrazit od druhého poločasu. První hodit rychle za hlavu. Sparta v něm dominovala, ve druhém jsme naopak dominovali my a byli lepší.

Momentka ze zápasu mezi Zlínem a pražskou Spartou.

Potěšil vás debutant Tomáš Slončík, který vystřídal do druhé půlky?

Má osmnáct let, ale na hřišti se choval jako zkušený hráč. Útočnou fázi oživil. V tak těžkém zápase obrovsky překvapil. Zvládl to velmi dobře. Jsem rád, že potvrdil výkony z přípravy. Musí se s ním hodně počítat, příležitosti bude dostávat častěji. Jestli v základní sestavě, to se uvidí.

Na marodce máte oba levé beky Bartošáka s Hlouškem, musí tam zaskakovat ofenzivní Fantiš. Je to velký problém?

Bartošák léčí natržený sval. Kde je Hloušek, netuším. Jestli na marodce, nebo na pláži v Brazílii. Viděl jsem ho na začátku přípravy, pak se ztratil a od té doby ho někdo hledá. Adama touto cestou pozdravuji. Se Spartou se to nedá vůbec srovnávat. Na levé straně má Krejčího se Zeleným. Oba leváci, při hře je to obrovská výhoda oproti pravákům. Ti mají nohu dovnitř hřiště a veškerá práce s míčem je složitější.

Na jaře ještě nehrál Dramé. Je to proto, že si chtěl nedávno vynutit odchod?

Kdo odchází, se dozvídám z médií. Vukadinovič a Čanturišvili jsou v útočné fázi lepší. Vsadili jsme na ně a myslím, že správně.