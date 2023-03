Řezníček po brněnské blamáži v poháru: Zásadní je pro nás liga

„Byly to tři zápasy, ale když to řeknu blbě – k čemu by nám to bylo? Vždyť bychom tu Evropu stejně na Srbské hrát nemohli,“ snaží se vyřazení odlehčit brněnský kapitán Jakub Řezníček.

Ten jako nejlepší ligový střelec sledoval soužení svého celku v prvním poločase pouze z lavičky, do hry naskočil až v 56. minutě za stavu 0:2. Zatímco v předchozím pohárovém kole v Teplicích dokázal jako žolík duel zvrátit, tentokrát už to nesvedl.

„Vzpomněl jsem si na listopad, kdy jsem taktéž střídal, a samozřejmě jsme se snažili znovu s utkáním ještě něco udělat. Mám za to, že se to i celkem podařilo. Budějovice jsme zatlačili, ale ony to dokázaly přežít a vyrovnat tempo,“ krčí rameny útočník.

Sám poznal nevoli rozhořčených příznivců okamžitě po zápase. „U kotle jsem byl hned vyslýchaný, proč odjíždíme se svěšenou hlavou. Já fanoušky chápu, že jsou naštvaní, jeli přes půl republiky, sestavu dopředu neznali a mohlo je to zaskočit. Je to vůči nim blbé, ale my jim to snad vrátíme se Zlínem,“ věří v sobotní ligovou omluvu. „Možná se to někomu nelíbí, ale liga je nyní pro nás důležitější soutěží,“ vysvětluje.

Kouč Richard Dostálek si zpětně za složení pohárové sestavy sypal popel na hlavu. „Je potřeba si uvědomit, že za tři dny nás čeká ligové utkání se Zlínem. Někteří hráči měli zdravotní problémy, měli jsme tam zranění, a proto jsme se rozhodli pro danou sestavu. Toto jde samozřejmě za mnou,“ prohlásil bezprostředně po utkání.

Brněnský útočník Jakub Řezníček se snaží obehrát Cadua z Baníku Ostrava.

Jeho rozhodnutí však mělo i další motiv. Kouč chtěl dát šanci hráčům, kteří obvykle plní roli náhradníků. Ti si však v jeho očích rozhodně nepolepšili. „Jednoznačně šlo o šanci na přihlášení se do základní sestavy v lize. Jsou hráči, kterým končí smlouvy, jsou tací, kteří si stěžují na nedostatečnou zápasovou vytíženost. Ti dostali prostor a příležitost a někteří z nich ji rozhodně nevyužili,“ kritizoval výkon zejména v prvním poločase, v němž soupeř Brňany herně převálcoval.

Řezníček se nicméně svých spolubojovníků z lavičky zastává. „Nevím, jestli z toho máme dělat závěry. Každý se musí chystat sám podle sebe, já musím říct, že v tréninku vypadají dobře a před utkáním jsem o ně strach neměl. Když hrajeme v přípravě proti sobě, tak nás středu za středou poráží. Je nešťastné, že jim to nesedlo, ale kde je psáno, že bychom neprohráli taky,“ přemítá kanonýr. „Sešlo se to blbě, už se s tím nedá nic dělat a my teď musíme máknout proti Zlínu,“ vyhlíží sobotní domácí střet s posledním celkem nejvyšší soutěže, který začíná v 15 hodin.