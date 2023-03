Každý se dá porazit, i Slavia, věří budějovický útočník Zajíc

V poháru šlapou a po výhře s Brnem už jsou mezi nejlepšími čtyřmi. V lize to ale taková sláva není. Takový stav platí u budějovických fotbalistů jako týmu a to samé se dá říci také o jejich útočníkovi Tomáši Zajícovi. Předsezonní posila z Baníku Ostrava v lize zatím marně čeká na první branku, ale v poháru nastřílela už šest gólů ve čtyřech zápasech. Ty poslední dva právě proti Brnu při výhře 2:1. „Je to super. Věřím, že si góly přenesu také do ligy,“ přeje si 26letý forvard.