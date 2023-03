Jak se rodilo budějovické překvapení: trenérům vyšly tahy, Quadri jako Bassey

Tři body do tabulky jsou pro budějovické fotbalisty navíc, ale moc se jim hodí. Slavie naopak litovala další venkovní ztráty. Téměř vyprodaný stadion sledoval velký zápas, který pro domácí skončil euforií. Nabízíme pohled, co vše utkání nabídlo a co to do budoucna pro Jihočechy může znamenat.

1. Úspěšný plán trenérů

Řada změn, celkově bojovnější sestava a jasná taktika, jak překvapit favorita. Potvrdilo se, že pouhé čekání v obranném bloku na útoky soupeře by nemělo šanci na úspěch. Dynamo od prvních minut hýřilo aktivitou, jeho hráči měli víc energie v osobních soubojích a sbírali odražené míče. „Budějovice hrály výborně a předčily nás v nasazení,“ uznal trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Střídající Quadri Adediran napsal vlastní příběh, oslnil i brankář Dávid Šípoš, ale dobře se uvedli i další. Třeba Patrik Čavoš, který v posledních zápasech nehrál od začátku, v útoku bojovali Tomáš Zajíc s Romanem Potočným. A své si odehrál i Martin Sladký ve stoperské trojici, byť častěji nastupuje na kraji obrany. „Změnili jsme rozestavení i některé hráče, kteří si o místo řekli v týdnu v poháru s Brnem. V prvním poločase jsme chtěli být ještě aktivnější, ale měli jsme možná i trošku přehnaný respekt k soupeři. Vstřelili jsme gól a pak výhru houževnatým výkonem udrželi,“ chválil Marek Nikl, který Dynamo vede s Tomášem Zápotočným.

2. Žolík Quadri

Bude to Fortune Bassey dvě? Tahle myšlenka musela v nedělním podvečeru napadnout nejednoho budějovického fanouška. Po pěti minutách na hřišti si Quadri Adediran počkal na dlouhý nákop Jakuba Hory, přesprintoval stopera soupeře a trefil se levačkou tak přesně, že se balon odrazil od tyče a zapadl do sítě. Trefit skákající balon v rychlosti a s takovou přesností je velmi těžký kop. „Dostaneme gól z odkopu. Ten hráč to takhle zase hodně dlouho netrefí,“ zuřil slávistický kapitán Tomáš Holeš.

Dynamo si však užívalo povedenou a nakonec i vítěznou akci. A Quadri nemusel litovat, že do zápasu nešel od začátku, ale nastoupil až v 63. minutě. „Takhle jsme si střídání dopředu představovali, vyšlo to úplně dokonale,“ zářil Nikl.

Adediran je podobně jako Bassey z Nigérie a jeho příchod se začíná vyplácet. V klubu už se rozkoukal a v zápasech je stále nebezpečnější. Po trefě v poháru přidal i první ligový zásah. „Měli jsme připravené různé varianty, kdybychom třeba dostali v první půli gól, tak bychom reagovali. Slavia také změnila rozestavení, po poločase hrála na tři stopery a nám to tolik nesedělo. Tak jsme z 3–5–2 přešli na 3–4–3 a ukázalo se to jako správný krok. Vyšlo nám to do puntíku,“ ocenil.

Svého spoluhráče chválil i kapitán Martin Králik. „Quadri je směrem dopředu velmi kvalitní. Na českou ligu umí nečekaná řešení, je rychlý a silný. Zároveň je i povahově dobrý kluk, který si nechá poradit,“ komentoval slovenský stoper.

3. Vyrovnaní brankáři

Martin Janáček patří k objevům sezony v budějovickém dresu. Dvaadvacetiletý gólman odchytal 16 z 22 zápasů v lize a přeskočil Dávida Šípoše, který měl být po odchodu Vojtěcha Vorla jedničkou týmu. Janáček předváděl výborné výkony a několikrát vychytal důležité body, hlavně ve venkovních zápasech. Ale v poháru předvedl dva slušné výkony Šípoš, a tak trenéři překvapili i na postu brankáře. „Šipi hraje nohama o něco lépe než Jany. Chtěli jsme mít odzadu co nejlepší rozehrávku, abychom nemuseli nakopávat dlouhé míče, ve kterých je Slavia silná. Šipi to zvládl fantasticky, celý zápas byl jistý a dobře rozehrával,“ řekl kouč.

Dynamo čeká Olomouc, pak má doma Baník I po výhře zůstává Dynamo v tabulce první ligy třinácté s pětadvaceti body. Třeba devátý Liberec však má jen o bod víc a barážovým příčkám Jihočeši odskočili na pětibodový rozdíl. V sobotu se Budějovice představí na hřišti Olomouce, která všech šest jarních zápasů hrála nerozhodně. O týden později černobílí přivítají Ostravu, pak jedou do Zlína a hostí Teplice. Na důležitou informaci čeká Dynamo také v pátek. Od 12 hodin se losuje semifinále domácího poháru. Soupeřem bude jeden z trojice Slavia, Sparta, Bohemians.

4. Domácí body

Až na osmý pokus Budějovice v první lize letos doma zvítězily. I když se celkově v této sezoně nebývale daří hostujícím týmům, bez bodů z vlastního stadionu to nejde. Jihočeši nejdříve doma zdolali Brno ještě se zaskakující trenérskou dvojicí Jiří Kladrubský – Jiří Lerch. Od té doby jsou pod novými kouči doma úspěšní, s výjimkou slabého výkonu proti Liberci. „Věříme, že jsme se rozjeli a doma budeme bodovat pravidelně,“ zdůraznil Nikl po životní výhře na postu trenéra.

V boji o záchranu budou příspěvky do tabulky z domácích střetnutí klíčové. „Vyhrát se Slavií nás určitě podpoří. Před tím jsme doma s Bohemkou měli vyhrát a povedlo se. K tomu dva úspěchy na vlastním stadionu v poháru a už je to celkem slušná bilance. Třeba uděláme šňůru úspěchů a začali jsme něco velkého,“ naznačil bývalý fotbalista.

5. Zlepšená obrana

Výkony budějovické defenzivy jsou stále velmi rozdílné v jednotlivých zápasech. V poháru dvakrát dobré, s Libercem v lize to byla bída, stejně jako v prvním poločase v Boleslavi. Proti Slavii ale celý tým zodpovědně bránil a nebál se ani rozehrávky. „Chceme, aby stopeři takhle rozehrávali. Někdo v tom vidí velké riziko, podle nás je malé. Takhle chceme hrát,“ řekl Nikl.

Momentka z ligového utkání mezi Českými Budějovicemi a Slavií. Fotbalisté obou týmů se sklánějí nad ležícím Petrem Ševčíkem.

Hodně práce měl i Králik, pro něhož to byly první body proti Slavii. Příště ale hrát nebude, protože dostal čtvrtou žlutou kartu. „Slavie má kádr, že by postavila dvě jedenáctky a s oběma by v lize hrála nahoře,“ doplnil.