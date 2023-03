Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Jeho malé dcerky už v pondělí spaly, když mu začaly pípat zprávy v mobilu: „Škoda, že tam nejsi. Hodil by ses. To by byl jiný tanec.“ Kamarádům bylo líto, že se reprezentační zápas v Moldavsku proměnil v bezkrevné trápení a tupou remízu 0:0. V českém útoku jim chyběl divočák z Brna, toho času nejlepší střelec fotbalové ligy. Pomohl by Jakub Řezníček?