Nastupuje na novém postu a fotbal ho zase baví. Texl, dělník Zbrojovky

„Poprvé v kariéře díky trenérům cítím, že jsem na pozici, pro kterou jsem se fotbalově narodil,“ říká 30letý záložník, na kterého se fanoušci mohou těšit i v nedělním duelu od 15 hodin doma proti Jablonci.

Na zápasy se dřív moc netěšil, cítil, že si víc užívá rozdělování míčů spoluhráčům na tréninku, v Sigmě Olomouc ale jeho názor kouč Václav Jílek neslyšel. „Já to vždy měl tak, že jsem naskakoval z lavičky do rozjetého zápasu za stavu 0:0 nebo 0:1 a měl mít volnost, což se mi celkem dařilo zužitkovat slušně. Jenže pak, když jsem šel do základu, dostal jsem ofenzivní roli s pevnými pokyny a nemohl jsem si hledat míče vzadu do rozehrávky. A právě to mě nejvíc baví. S mojí nynější pozicí se teď ale na utkání těším,“ popisuje proměnu rodák z Třebíče.

Svoji cestu za současnou rolí nepřibarvuje, stejně ji popisuje i expert ČT sport David Kobylík. „Nenápadný, to on je a byl takový i v Sigmě Olomouc. Odchovanec, který měl problém si získat v klubu pevnou pozici. Vždycky když začal hrát, po chvíli z toho vypadl a nedařilo se mu stát se nosným hráčem. Asi i sám proto cítil, že potřebuje změnu prostředí,“ míní bývalý ligový záložník.

Spojení Texla se Zbrojovkou mu však před dvěma lety smysl nedávalo. „Jenže on do týmu zapadl a rázem je jedním z nejplatnějších hráčů. Stále zůstává ve stínu ofenzivních hvězd, ale to mu vyhovuje a dává svobodu využít svoji dobrou kopací techniku a běhavost. Čekal jsem, že v Brně bude stagnovat, a on má přitom velmi výraznou roli,“ přehodnocuje svůj názor Kobylík.

„Našel v sobě jiného hráče“

Toho zaráží, jak velkou proměnu může způsobit drobná změna postu. „V Sigmě byl Texl brán jako alternativa spíše na desítku, tedy ofenzivního záložníka, kterou statistikami nikdy nepotvrdil. V Brně jej trenéři dosadili do defenzivnější role a změnil se i jeho přístup,“ má dojem Kobylík, který kdysi zastával pozici blíže k útočníkům. „Už když Texl přicházel do Brna, byl v pozici, ve které počítal s bojem o své místo. I jeho myšlení se změnilo a výkonnost vystoupala do jiných pater. Asi v sobě našel jiného hráče. Pochopil, že chce hrát víc zezadu, že nebude hvězda typu Ševčíka nebo Pachlopníka, ale že se našel v roli za nimi,“ popisuje expert.

Tepličtí fotbalisté se radují z gólu Dominika Pleštila, radost nemá Jiří Texl z Brna.

Zbrojovka v únoru stvrdila svoji spokojenost s Texlovými výkony prodloužením smlouvy až do konce roku 2026. „Cítím tu, že jsem potřebný, a moc si cením, že trenéři přijdou a ptají se i na můj názor. Kouč se mě ptá, s kým se mi hraje dobře, kdo je nyní napumpovaný, a vkládají ve mně důvěru i v tvorbě taktiky, že mám právo vnášet do toho svůj postoj a myšlenku,“ libuje si Texl.

Nový kontrakt dává smysl i Kobylíkovi, Texlova role v mužstvu je velmi stabilní a pro Brno je podle něj nyní nepostradatelným. „Nemá žádné výkyvy, ať už pozitivní, nebo negativní. Hraje stále stejně a toho si trenéři cení. Dva nebo tři takové hráče mít můžete a ve výsledku i chcete, protože oni kompenzují ty slabší momenty ostatních. Texl je v tomhle obrovsky platný a svou pílí si o prodloužení kontraktu řekl,“ analyzuje Kobylík.

Budoucí trenér anglického stylu

Neviditelný je spíš pro občasného diváka, pro fotbalové nadšence může být naopak zajímavým prototypem středového hráče. „Široká veřejnost, která nesleduje Brno a jen koukne na sestřihy, možná neví, kdo to je, protože jej moc často neuvidí a nic od něj nečeká. Jenže kdo se na ten zápas podívá, toho on pravděpodobně zaujme, protože fotbalista je to rozhodně dobrý. Je dělníkem, který přidává nadstavbu bez dalšího tlaku na čísla, v zápasech vyniká svým zlatým standardem,“ dodává Kobylík.

Kromě nového kontraktu si ze schůzky s majitelem Zbrojovky Václavem Bartoňkem odnesl Texl také příslib budoucí spolupráce. „Po nějakém čase bych se mohl zapojit i do tréninku záložníků v mládeži a do budoucna v klubu dostat i nějakou přímou roli. Cítím se tu jako doma,“ libuje si Texl.

Pokud se v budoucnu vyplní jeho ambice, mladí fotbalisté to s ním nebudou mít lehké. Jako velký milovník anglického fotbalu tvrdí, že vidí hru jinak než ostatní. „Když vidím světové hráče, tak oni volí překvapivá řešení. Já to vidím podle nich, ne podle příručky. Děda do mě valil Premier League a pro mě fotbal je anglická liga. Naše soutěž je tak trochu jiný sport,“ soudí Texl, který drží palce slavnému Manchesteru United.