ONLINE: Pardubice - Plzeň, poslední proti prvnímu, hosté s Chorým i Jemelkou

Plzeň ve středeční dohrávce smetla odevzdané Brno 4:0 a navzdory předchozí porážce se Spartou má čtyřbodový náskok před druhou Slavií.

Pardubice se složitě hrabou ze dna, na předposlední Zlín mají tříbodovou ztrátu. V podzimní části sezony vyhrály doma jen jednou - nad Jabloncem.

Nedělní duel proti Plzni by měl být jejich posledním, v němž nastoupí v Ďolíčku jako domácí tým. Od jarní sezony by se měly vrátit do svého města, kde finišují stavební práce na novém stadionu.