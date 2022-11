Plzeňský kouč Bílek: Celkově spokojenost, ale mrzí mě ztráta s Pardubicemi

Poslední týden Plzni nevyšel, ze sedmibodového náskoku před druhou Slavií bude přes zimu jen dvoubodový. Navíc Viktoria selhala v domácím poháru, když vypadla s třetiligovým Hlučínem.

„Když to vezmu jako celek, jsme na prvním místě v době, kdy jsme hráli evropské poháry. Nebylo jednoduché přepínat, ale my jsme to zvládali. Celkově můžeme být spokojení, ale těžko se mi to říká po tomto zápase, protože jsme tady měli vyhrát,“ řekl Bílek na tiskové konferenci.

Plzeň před týdnem podlehla doma Spartě 0:1, pak sice v dohrávce jasně přehrálo Brno, ale proti Pardubicím znovu ztratila. Na jaře bude hrát se Slavií i Spartou, svými nejbližšími pronásledovateli, v Praze.

„Byl bych radši, kdyby náskok byl větší. To jednoznačně. Jsem rád, že se dáme zdravotně do pořádku, protože zraněných máme ažaž a trošku nám to komplikovalo konec ligy. Pauzu vítám. Už máme volno, 19. prosince začínáme trénovat,“ řek Bílek.

Kvůli zranění mu v závěru podzimu chyběli Jan Kliment, Jan Sýkora a Mohamed Tijani.

„Nechci říkat, že jsme dneska nevyhráli kvůli náročnému programu a tomu, že jsme měli hodně zraněných. Pro kluky nebyla poslední kola jednoduchá. Přestože někteří měli zdravotní problémy, museli jít hrát, protože kádr se rapidně zúžil. Jsem rád, že teď liga končí a dáme se zdravotně a fyzicky do pořádku,“ uvedl Bílek.

„Doufám, že všichni marodí už tak dlouho, že by na začátek přípravy měli být k dispozici. Věřím, že se dobře připravíme, abychom v čele byli co nejdéle. Nebude to vůbec jednoduché. Slavia bude chtít titul. Sparta se bude chtít dotáhnout na špičku. Bude to zajímavé.“

Velké změny v týmu neočekává. „Bavíme se o menších změnách v kádru. Teď je ještě předběžné o tom mluvit. Změny nebudou velké. Kádr máme široký, kvalitní. Pokud nějaká změna bude, jsou to jeden dva hráči,“ dodal Bílek.