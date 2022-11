Pardubický kapitán Černý: S Ďolíčkem jsme se rozloučili stylově

„Na Plzeň jsme se výborně připravili, hrála to, co jsme očekávali. Hlavně v prvním poločase to bylo poznat, Viktorce jsme byli víc než důstojným soupeřem. Bohužel to ale skončilo bez branek, i když nějaké šance jsme si vypracovali,“ podotkl Černý.

„Ve druhé půli jsme šli do vedení. Plzeň pak hru zjednodušila, hrála dlouhé balony do vápna a hrozila ze standardních situací. Naštěstí jsme inkasovali jenom jednou a máme ten jeden bod, který pro nás na konci ročníku může mít cenu zlata,“ pokračoval.

Úvodní trefu klání v 56. minutě zařídil osobně. Nejdřív sice „zazdil“ tutovku po nahrávce Kurky zleva, když Kurkovi míč omylem vrátil, ale tentýž hráč ho našel ještě jednou a zaskočená obrana Viktoriánů v čele s gólmanem Staňkem už na Černého doklepnutí do prázdné nestačila reagovat. Na tiskovce pak s novináři vtipkoval na téma, zda jeho „úkop“ a nechtěný „ťukes“ s Kurkou snad nebyl záměr.

„Nikdo už nečekal, že to takhle vymyslíme, tak jsme to vyšperkovali a nakonec bezpečně dohráli,“ usmíval se Černý.

Vápno Pardubic poté bylo v jednom ohni, favorit se zuřivě hnal za vyrovnáním, aby včas napravil případnou blamáž. Stihl však už jen vyrovnat zásluhou střely Havla na zadní tyč pardubické brány.

„Závěr byl hodně náročný,“ připustil Černý. „Šlo o to, abychom to tam uskákali a uběhali. Pak už bylo vidět, že nám trochu docházejí síly, přesto jsme si ale vytvořili jednu šanci a občas jsme měli nebezpečný brejk. Nechtěli jsme to Plzni zjednodušit. To se povedlo, odměnou je ten bod,“ pochvaloval si Černý.

Smírný výsledek je dle všeho posledním, který Pardubičtí v Ďolíčku, jinak domovském stánku Bohemians 1905, zaznamenali. Od jara už by měli nastupovat na zrekonstruovaném Letním stadionu.

„Myslím, že jsme se s Ďolíčkem rozloučili stylově,“ uvedl Černý. „Hlavní motivace byla zase se přiblížit soupeřům nad námi, především Zlínu. To bylo před zimní pauzou důležité. Dokázali jsme si, že když jsme poctiví a plníme taktické pokyny, jsme nepříjemní pro každého,“ konstatoval.

Na „Letňáku“ by se tohle mělo jen umocnit.

„Budeme tam mít samé atraktivní soupeře a věřím, že by na domácí zápasy mohlo být vyprodáno. Že nás lidé k záchraně poženou a my se jim odvděčíme tím, že to dotáhneme. A dopřejeme jim, aby tam potom mohli chodit na celou ligovou sezonu,“ přál si forvard Černý.