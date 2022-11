Ztracených bodů je škoda, ale celkově byl podzim úspěšný, míní plzeňský Havel

„Snažili jsme se po inkasovaném gólu najít vnitřní sílu, což tenhle tým několikrát ukázal. Věřil jsem, že dáme i druhý gól. Bylo tam několik závarů, šancí, Fortune (Bassey) to měl v závěru hlavou ložené, ale bohužel to nevyšlo,“ litoval osmadvacetiletý obránce Havel.

Obhájce titulu nevyhrál v nejvyšší soutěži druhý z posledních tří zápasů. Včera dotahoval od 57. minuty, kdy skóroval veterán Černý.

Čím to, že v Ďolíčku vám to nesedí. Ztratili jste tady na podzim proti Bohemians i Pardubicím.

Nehledal bych v tom souvislost. S Bohemkou tady byl plný stadion, teď pár lidí. Nevím, čím to je, že jsme tady dvakrát ztratili. Je to škoda, mohli jsme mít bodů víc. Bylo to těžké a bojovné utkání, ale máme jen jeden bod, takže převládá zklamání. Teď musíme zregenerovat a připravit se na jaro.

Cítil jste už v posledních zápasech, že tým jede v tom náročném programu trochu přes závit?

Únava je velká, zápasů bylo hodně, vymačkali jsme se ze všech sil. Dnes jsem na konci už tahal nohy. Ale teď je dlouhá dovolená, čas se dát do kupy, doléčit bolístky. Ligu vedeme o dva body, připravíme se na jaro a budeme dál bojovat.

Když se ohlédnete, jste i přes tuhle nečekanou ztrátu s první částí sezony spokojení?

Jsme v lize na prvním místě, takže to hodnotím úspěšně. Hráli jsme tři soutěže. Je pravda, že z domácího poháru jsme brzy vypadli, ale zvládli jsme tři těžká předkola Ligy mistrů. Musíme to hodnotit pozitivně a velice úspěšně. Škoda, že jsme v posledních třech kolech ztratili se Spartou a Pardubicemi. To dojem kazí, ale celkově můžeme být spokojení a je třeba zůstat pozitivní.

Evropské poháry už nehrajete vy ani Slavia. Těšíte se, že budete mít čistou hlavu rozdat si to na jaře o titul?

Poháry v tom nehrajou žádnou roli. Nám spíš pomohly, jsou to obrovské zkušenosti, každého hráče to posouvá dál. Neviděl bych to jako nějakou výhodu. Bude to určitě tuhý boj jako minulý rok. Ale teď se těším na odpočinek s rodinou. Pak začneme nabírat síly a připravíme se na jaro co nejlépe.