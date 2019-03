Nahrávač i střelec Poznar ukončil šňůru proher Zlína. Pak litoval Baník

„Tak to někdy bývá, že kde se to nečeká, výsledek přijde. Ale výhra byla podložená velmi kvalitním výkonem celého mužstva. Neměli jsme slabý článek a zvládli jsme zápas takticky i herně,“ těšilo trenéra Romana Pivarníka, který slavil po třech prohrách první úspěch od zimního nástupu na zlínskou lavičku. „Doufám, že se to tímto zlomí. I při porážkách jsme byli lepším týmem, ale šance jsme neproměňovali a dostávali jsme laciné góly,“ doplnil.

Hned první akce zápasu přinesla férové gesto Kuzmanoviče, který přiznal, že míč do autu hlavičkoval on, a ne soupeř. Byl to jeden z nejvýraznějších momentů ostravských fotbalistů.

U obou zlínských gólů byl Tomáš Poznar. Na první nahrál, druhý vstřelil sám ranou z dálky. Odmítl, že by měl nějakou větší motivaci Baník porazit, když z něj musel po minulé sezoně odejít.

„To už je pryč,“ prohlásil. „Baníku fandím, mám to tady rád. Kulisa je fakt hezká. Počasí bylo nic moc, ale lidi přišli. Jsou nejlepší v lize. Ale i soupeřům se tady hraje dobře, vybičovalo nás to k lepšímu výkonu.“

Poznar měl hlavně motivaci přerušit sérii zlínských porážek. „Je mi to líto vůči Baníku, protože mu fandím. Ať prohání nejlepší celky, ale my hrajeme také o hodně.“

Jenže zlínský útočník neměl páteční duel dohrát. V závěru první půle loktem ve vlastním pokutovém území srazil Mešaninova. „Držel mě. Zvedl jsem ruce, a jak jsem se otáčel, tak jsem ho trefil tímhle svalem,“ ukazoval Poznar triceps.

„Byl to ostřejší zákrok, vše mohlo být jinak, ale to utkání jsme si prohráli sami. Nebudeme brečet, že nám někdo ublížil. Rozhodčí pískali výborně,“ řekl ostravský trenér Bohumil Páník.

„Jestli nás ta prohra mrzí? Použil bych jiné slovo...“ řekl ostravský obránce Jiří Fleišman. „Ale můžeme si za to sami. Absolutně jsme nezvládli začátek zápasu.“

Baník začal až moc pohodově. Hráči si pořádně nepřihráli. Do 15. minuty třikrát nikým netísněni poslali míč do zámezí. A ve 20. minutě po Poznarově přihrávce byl v pokutovém území sám Jiráček a přízemní střelou dal gól.

Fleišman odmítl, že by byli hosté, kteří až do utkání v Ostravě v jarní části ligy nebodovali, namotivovanější. „My jsme body potřebovali víc, abychom je odstřihli. Zlín nemůže být namotivovanější než my, protože my chceme hrát nahoře. Ten zápas jsme nezvládli,“ řekl Fleišman.

Domácí brzy, po hlavičce Baroše, vyrovnali. „Hru jsme srovnali a v poločase si řekli, že neprohrajeme. A bohužel. Neměli jsme žádnou mezihru, nic. Bylo to jen nakopávání a jeden vedle druhého se bál vzít zodpovědnost na sebe,“ uvedl Jiří Fleišman.

Prohru si hodně vyčítal brankář Jan Laštůvka, byť v závěru zmařil tři úniky zlínských fotbalistů. „Z těch zápasů, co jsme zatím hráli, jsem nic nechytil,“ řekl Laštůvka. „Možná až potom, když byl zápas rozhodnutý, ale to neberu, protože, když prohráváte, mužstvo se vysouvá a ještě jsme byli v deseti, takže je logické, že soupeř bude mít šance.“

Podotkl, že druhý gól Zlína, Poznarovu střelu z dálky k bližší tyči, chytit měl. Vážně? „Jsem maximalista, v tom momentu jsem mužstvo nepodržel. Všichni musíme začít odznova. Hrajeme všechno jenom na Baryho. Klobouk dolů před ním, kolik práce v tolika letech pro mužstvo odvede. Podpořit by ho však mělo více hráčů počínaje gólmanem.