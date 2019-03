Ostravský Fleišman před Slavií: Jedeme se poprat o vítězství

Slavia vs. Baník Online reportáž v neděli v 17:30

Už jste si rozebrali minulou domácí prohru se Zlínem 1:2?

Každé utkání rozebíráme a řešíme proč a jak, abychom se příště chyb vyvarovali.

V předchozích dvou utkáních jste dostali pět gólů. Doplácíte na chyby v obraně?

Všechno je o práci celého mančaftu, nejen o obranné čtyřce. Bránění se věnujeme, ale ne nějak speciálně. V týmu jsou zkušení kluci, kteří vědí, na co si dát pozor.

Co od utkání se Slavií očekáváte?

Slavie chce hrát fotbal a my také, takže pro diváka to bude zajímavé. Nepojedeme tam bránit bod, jedeme se poprat o vítězství.

Může vám pomoci, že slávisté ve čtvrtek hráli utkání Evropské ligy v Seville?

Čas bude s námi, ale každopádně to bude těžký zápas. Soupeř má široký kádr. Pokud budeme poctivě bránit, máme šanci uspět.

Slávisté mají silný útok. Rozhodnou obrany?

Asi ano, asi to o obranách bude. Ale také my máme dopředu hodně variant a kvalitní hráče. Mohlo by to být o prvním gólu. Ale rozhodovat mohou maličkosti, protože oba mančafty jsou zkušené. Může vyjít nějaká standardka, přijít individuální chyba. Doufejme, že my branku nedostaneme.