Zlín držel gólman. Jen jsme čekali, jestli to Kaša vychytá, kývl kouč

„Některým se z nutnosti vyhrát zastavily ruce, některým nohy, některým srdce. Jen jsme čekali, jestli to Kaša vychytá,“ poznamenal druhý trenér PSG Berani Zlín Martin Hamrlík. „Naštěstí to vychytal, máme důležité tři body,“ vydechl si.

Zatímco v úvodních dvou třetinách měli domácí těsnou střeleckou převahu, v poslední úpěli pod náporem Pirátů. Na jejich gólmana Peterse vyslali pouhé čtyři rány. Přesto to stačilo na vítězství. Ve 45. minutě obránce Jakub Ferenc poslal parádní přihrávku na útočnou modrou na Jakuba Hermana, který puk potáhl do pásma a přenechal ho najíždějícímu Zdeňku Okálovi. Domácí křídelník, který dosud skóroval jen dvakrát, zdařilou akci zakončil gólově.

V tu chvíli začalo Kašíkovo báječné představení, když v poslední části čelil jedenácti střelám. Vyznamenal se zejména proti tutovce Tomáše Svobody, který před ním zůstal zcela sám. Domácí brankář jej vychytal lapačkou, načež celý stadion sborově spustil: „Kaša! Kaša!“

„Měl to v takové pozici, kdy se to musí trefovat,“ poznamenal Kašík. „Rozhodl se pro ránu, trefilo mě to do lapačky. Že bych měl takový postřeh, to ne.“

Podobně báječný zákrok předvedl Kašík o něco později proti obránci Stanislavu Dietzovi a se závěrečným klaksonem opět dopálil do běla Svobodu, protože jeho další ránu opět zneškodnil lapačkou.

Šťastná výhra v boji o play off moc nezměnila, protože také Litvínov vyhrál. Po změně trenéra doma porazil vedoucí Liberec. Berani se zkusí předkolu opět přiblížit už zítra, kdy nastoupí před kamerami České televize v Mladé Boleslavi.

„Dvakrát za sebou jedeme ven. Třeba nám pomůže, že nebudeme pod takovým tlakem jako doma,“ věří v úspěch Hamrlík.