Hubník + Beneš = 68 let. Olomouc sází na stoperskou dvojici mazáků

První utkání na Slovácku ještě věrohodnou odpověď nedalo, neboť defenziva sigmáků v lopotném zápase po covidové pauze moc práce neměla a duel v poklidu dospěl k bezbrankové plichtě. „Na zápase bylo pozitivní jen to, že jsme udrželi nulu,“ pragmaticky shrnul Beneš.

Mimochodem, Hanáci uhráli v sedmi zápasech sezony už čtvrté čisté konto. I proto jsou se čtrnácti body čtvrtí. Tak nadějný rozjezd měli naposledy v ročníku 2017/2018, kdy čtvrtí i skončili a radovali se z předkola Evropské ligy.

Hubník po letním návratu z Plzně vytvořil s pětadvacetiletým Jemelkou znamenitou dvojici, jež dodávala Olomouci jistotu, zatímco Beneš prožíval trudné časy. Opakovaně marodil se svalem, takže o místo nemohl v přípravě ani zabojovat. Navíc ztratil kapitánskou pásku, kterou celkem logicky navlékl někdejší reprezentant Hubník, dvojnásobný účastník mistrovství Evropy.

Zdálo se, že Beneš, jenž patřil od příchodu z Maďarska v lednu 2019 k pilířům Sigmy, ztratil najednou pozici. Avšak myšlenky na odchod neměl. „Ne, takové myšlenky jsem neměl. Samozřejmě jsem to přijal, byl jsem zraněný a pro hráče je normální situace, že když jste zraněný, jsou za vás jiní hráči a vy si musíte pozici vybojovat. Nesmíte přestat. Až přijde šance, tak je na hráči, jestli ji chytí, nebo ne,“ vyprávěl po svém prvním startu v sezoně.

Návrat po pětiměsíční pauze si nikterak nekomplikoval, hrál na jistotu, nevolil riskantní rozehrávku a vyhrál devět ze třinácti soubojů. „Pauza byla u mě dlouhá. A šel jsem hned do ostrého zápasu, ani jsme neměli přátelák. Nemohl jsem se rozehrát, do hlavy jsem si tak kladl, abych zbytečně nevymýšlel, hrál důrazně a jednodušeji.“

Trenér Radoslav Látal upřednostnil Beneše před třiadvacetiletým Francouzem Florentem Poulolem, který má dobré atletické dispozice a může nastupovat i na pozici defenzivního záložníka.

„Beneš měl problémy se zadním stehenním svalem, dokonce dvakrát. Odešel nám Jemelka, takže jsme museli zvolit alternativu,“ podotkl Látalův asistent Jiří Neček. „Původně jsme čekali, že bude hrát za Slovácko urostlý Cecilia, nikoli Kliment. Proto jsme zvolili Víťu, abychom vyhrávali hlavičkové souboje.“

Věk? Jeden musí být rychlý

S rozehrávkou neměli potíže jen olomoučtí stopeři. „Na omluvu stoperů - od hráčů byla slabší nabídka, což nás brzdilo a obránci to měli složitější. Pořád jsme chtěli balon za obranu nebo do hlavičkového souboje, přitom nám chyběla nabídka ze středu hřiště,“ vyčítal Neček.

Pro Sigmu je teď zásadní, aby Jemelkův odchod nenarušil její defenzivní souhru. „Věřím, že si s tím poradíme,“ řekl v nedávném rozhovoru pro MF DNES bývalý reprezentační stoper David Rozehnal, člen vedení Sigmy. Dva ostřílení stopeři mohou spolu hrát i podle někdejšího sportovního ředitele Olomouce Jiřího Kubíčka, avšak za jedné zásadní podmínky: „Musí být jeden rychlej. Jak je starej, není důležitý.“

A Hubník vypadá, jako by zastavil čas. „Přitom v Sigmě měli logicky obavy vzhledem k jeho věku, dneska už, myslím, všichni pochopili, že jsme jim nelhali,“ říká Hubníkův agent Roman Brulík.

Jeho klient hraje ve vynikající formě, i rychlostně stíhá bez potíží.

Věk nepovažuje za limitující ani Rozehnal, jenž ještě v osmatřiceti hrál za Ostende nejvyšší belgickou soutěž. „Když máte stejné typy stoperů, může to být problém, ale když vidíte Romana, jak to řeže, dokáže rozehrávat, dávat diagonály, tak ho beru za mladýho kluka, který má sice v občance napsaný věk, ale vůbec to na něm není poznat,“ doplňuje. „Beny, který se vrací po zranění, si bude asi dávat pozor, ale on by mohl přinést klid a Hubňa to čistit. Nemusí to být problém.“

I když jeden Rozehnala přece jen napadá: „Možná z dlouhodobého hlediska, co se tyče zranění a únavy. Jestli se bude hrát po covidové pauze středa-neděle, může to být problém. Ale proto tam jsou ostatní, kteří je mohou nahrazovat, naskočí na zápas a odevzdají sto procent, Hubňa nebo Beny si odpočinou a pak naskočí zase stoprocentní. Tak to může fungovat.“

Olomoucký obránce Vít Beneš (v modrém) bojuje o míč s libereckým útočníkem Liborem Kozákem

Poulolo se Štěrbou jsou připraveni zaskočit. „Beny už by měl být po zranění v pohodě. Viděl jsem i Poulola, to je atletický typ hráče, který se mi pohybově moc líbí. Musí to zase potvrdit. Ano, přicházíme v Jemelkovi o kvalitního hráče, ale dokážeme si s tím poradit,“ věří Rozehnal a znovu vypíchne Hubníkův přínos: „Jsem moc rád, že Hubňa potvrdil, co jsem od něj čekal - že bude lídr jak do kabiny, tak i pořád na hřišti, i když spousta lidí říkala, hlavně v médiích, že už to není ono, že už je starej, bla bla bla...“

Věk může být jen číslo. Nejzkušenější stoperský pár v lize to chce dokazovat. Tak hlavně to zdraví!