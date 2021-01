Z kapitána poprvé v kariéře náhradníkem. Přenastavil jsem se v hlavě, tvrdí Beneš

Když před dvěma lety přišel z maďarské štace, okamžitě sestupem ohrožené fotbalové Olomouci pomohl zpevnit defenzivu.

Vít Beneš se ukázal jako lídr týmu a záhy navlékl i kapitánskou pásku.

Situace dvaatřicetiletého stopera se však otočila v létě, kdy se na Hanou vrátil exreprezentant Roman Hubník, jenž si vzal pásku i Benešovo místo v sestavě. Na soustředění na Maltě ovšem kvůli svalovému zranění neletěl a Benešovi se zase pootevřela cesta do základu.

„Některý hráč se zaraduje, že je konkurent zraněný, ale já beru Hubňu jako oporu, která by mančaftu chyběla,“ povídá na ostrově ve Středozemním moři obránce s loupežnickým plnovousem, jenž na podzim odehrál od začátku jako záskok jen dva zápasy – na Slovácku a proti Karviné. Mimochodem, v obou Sigma nedostala gól.

Ale zranění Hubníka výzva je, ne?

Pro mě je to určitě výzva. Protože jsem vypadl na šest zápasů, nehrál jsem, což jsem zažíval poprvé v kariéře. O to víc mám chuť se vrátit do sestavy. Herní vytíženost mi chybí a chci se do sestavy zase dostat.

Po návratu do Olomouce by se k týmu mohl připojit 27letý a 198 centimetrů vysoký brankář Matúš Macík, o jehož příchodu klub jedná s Ružomberokem. Pokud se nedohodnou, dorazí až v létě po konci kontraktu. Po sezoně by mohl nahradit jedničku Aleše Mandouse, o kterého se zajímají Slavia i Plzeň.

Na hostování do Brna s opcí zamířil ze Sigmy záložník Jiří Texl, naposledy hostoval v Opavě.

Jak jste zvládal, že jste nehrál? Musel jste si to nastavit v hlavě nebo mluvit o tom s trenérem?

Nebylo to jednoduché, ale jak jste říkal, je potřeba si to nastavit v hlavě, být trpělivý a bojovat. Abyste to zvládl psychicky. Protože když to člověk nezvládne psychicky, tak pak už je svým způsobem poražen v boji o základ. Když přijde šance, je potřeba chytit ji za pačesy.

Podařilo se vám to takhle vzít?

Samozřejmě mi to vrtalo hlavou, to je jasné, ale myslím, že jsem si to dokázal nastavit. Šlo o to hlavně v tréninku, pořád na sobě makat a být připravený, co kdyby se něco stalo a nastoupil bych. Doufám, že se mi to podařilo takhle nastavit.

Nikdy jste nebyl v pozici náhradníka?

Asi když jsem začínal v lize, v osmnácti, když jsem chodil na střídačku, tak to je jiná pozice než teď po čtrnácti letech. Přijdete z dorostu a čicháte prvoligovou atmosféru, tak by to asi mělo i být, že se postupně angažujete do dospělého fotbalu. Tenkrát v Jablonci, párkrát jsem střídal, měl jsem období po zranění, ale takovou pozici a situaci jako na podzim jsem dlouhodobě zažíval poprvé.

Neměl jste nutkání zvednout telefon a zavolat manažera, jestli se s tím nedá něco v zimě dělat?

Já nemám manažera, takže neměl. Upřímně, říkal jsem si, že kdyby náhodou to takhle pokračovalo, tak možná bych se pobavil s vedením, s trenérem, jestli je ta možnost, protože herní vytíženost mi chyběla a potřeboval jsem ji. Někdy jsem si o tom přemýšlel, ale pak byl konec roku, začíná příprava a chtěl jsem zabojovat o místo v sestavě zpátky.

Pokud se zraní stěžejní hráč, kapitán, ale i váš konkurent v sestavě, berete to jako oslabení Sigmy, nebo jako svoji příležitost?

Záleží na hráči. Někdo si řekne, že se zranila konkurence, tak pojďme do toho, ale já jsem to bral tak, jak jste říkal – že to je kapitán, základní stavební kapitán v sestavě. Tak jsem přemýšlel týmově, že to je nepříjemné, když se Hubňa zranil, ale uvidíme, co to s námi udělá. Je to na mé pozici, jsou tu dva tři další hráči, tak je to pro nás otevřené.

Zažil jste to na podzim, že jste narychlo naskočil do zápasu.

Ano, doma s Karvinou. To bylo po návratu ze Slovácka.

Jak dlouho před zápasem jste se dozvěděl, že jdete na hřiště?

Tam to bylo takové zvláštní. Já jsem měl individuální trénink den před zápasem, ani jsem neměl mít rozcvičku, ale potkali jsme se v den zápasu na rozcvičce a tam měl už Hubňa problémy, tak mně trenér řekl, že půjdu normálně s nimi. Dozvěděl jsem se, že možná budu hrát, a dvě hodiny před zápasem mi oznámil, že jdu do základu.

Neměl jste naloženo moc fyzicky z předchozího dne?

Naloženo jsem možná měl, ale snažil jsem se to v hlavě neříkat a nepřipomínat si den zpátky, co jsem trénoval, a pak jsem si i psal s trenérem. Doporučil mi, co si mám udělat před zápasem, že by mi to mělo pomoct, abych uvolnil nohy. Po konzultaci s ním jsem se připravoval trochu jinak než na normální zápasy.

A zápas vám vyšel, že?

Osobně nevím, vyhráli jsme 3:0, dokonce jsem i asistoval na branku, pocit jsem měl v pohodě. Odehrál jsem i lepší utkání, ale i horší.

Jak vám to šlo ve dvojici s Florentem Poulolem? Vy záskok, on nová posila z Getafe…

Hráli jsme spolu poprvé, na Slovácku nastoupil ke konci, teď už ho známe a víme, že je to taková ta budoucnost, je to mladý kluk, má proporce, které my tady nemáme – dost silový, rychlostní, umí i rozehrát, takže je pro nás velká konkurence. A tenkrát si myslím, že jsme si poradili docela dobře. Ale už to Hubňa říkal v některých rozhovorech; musíme spolu komunikovat v cizím jazyce a někdy to v rychlosti v zápase nejde. Florent je tady krátce a čeština je složitá.

Zapadl už do mužstva?

Jo, nám sedl dobře do stylu, který máme, zapadl. Dá se říct, že i v kabině je v pohodě. Je to pro něho složité, jazyk je pro něho velká bariéra v komunikaci, ale myslím si, že časem se bude náš vztah zlepšovat. Neříkám, že teď je špatný, ale ten víc friendly vztah mezi hráči, že si můžete i pokecat a tak.

Jak mluví?

Rodilý jazyk má francouzštinu, jelikož přišel ze Španělska, tak umí španělsky, baví se hodně s Pablem Gonzálezem a piluje angličtinu.

Jak komunikujete?

Francouzsky a španělsky neumím, ale angličtinu téměř ovládám, tam není problém.

V Olomouci jste měl kapitánskou pásku, a už ji nemáte, znamená to pro vás něco?

Jo, tak to samozřejmě znamená. Je to těžké, teď už to nějak neberu, ale celkem mě to mrzelo, že jsem o kapitánskou pásku přišel, ale asi to bylo logické, když přišel mnohem zkušenější hráč z Plzně, který prošel reprezentací, zahraničním angažmá, takže to trochu i předvídal, ale uvnitř mě to štvalo a mrzelo.

Už je to lepší?

(s úsměvem) Je to lepší.

A vy jste se i potýkal se svalovými zraněními, je to v pořádku?

Doufám, že ano. Měl jsem natržený sval ve stehenním svalu, doléčil jsem si jednu nohu a pak po přípravě jsem si udělal v generálce před ligou ten stejný sval na druhé noze. To bylo docela pro mě náročné i psychicky, že se to stalo dvakrát po sobě na odlišných nohou, ale doufám, že je to v pohodě. Je potřeba na to myslet a nějak s tím pracovat.

Sigma přezimovala čtvrtá, jaký máte cíl? Není zažité, aby se začínalo v půlce ledna mistrákem.

Není to obvyklé. Příprava je velmi krátká. Nastaveni jsme tak, že víme, že máme těžký zápas hned na Slavii, potřebujeme do té druhé části vstoupit dobrým výsledkem a nějak to odpíchnout. To se uvidí, kam budeme dál směřovat. Myslím si, že jsme pořád na dobré příčce, po velkých ztrátách, co jsme měli v posledních šesti zápasech, pět remíz a prohra, pořád můžeme být rádi, že jsme čtvrtí. Víme, že propast pod námi je minimální, můžete chytit špatnou sérii a jste zase dole, to jo. Je potřeba nad tím přemýšlet, že musíme zvládnout úvod, aby se nám líp dýchalo.

Lákají vás pohárové příčky?

Ty lákají každého. Proto fotbal hrajeme, abychom byli úspěšní.

Motá se vám hlavou, jestli na Slavii, kterou zasáhl covid ještě víc než Sigmu, budete vůbec hrát?

Přemýšlím nad tím, mají to nepříjemné. Otázka je, jak to vůbec bude s fotbalem, protože čísla nevypadají příznivě. Já osobně budu rád, když odpálíme druhou část sezony.