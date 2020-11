Pauza? Je to na nás, jak budeme hrát, říká olomoucký Beneš

„Udrželi jsme vzadu nulu, jinak bych našel na zápase málo pozitiv,“ prohlásil 32letý obránce.

Vypadalo to, že si na hřišti nechcete dělat problémy a při návratu hrajete raději na jistotu.

Pauza u mě byla dlouhá, nevím přesně ani kolik měsíců. Šel jsem hned do ostrého zápasu, protože jsme neměli ani žádný přátelák a nemohl jsem se ani rozehrát. Takže jsem si dal do hlavy, abych zbytečně nevymýšlel a hrál důrazně a jednoduše.

Trenéři čekali na hrotu Slovácka Ciciliu, ale nakonec nastoupil Kliment. Překvapilo vás to?

Celý týden jsme se připravovali na Ciciliu, takže nás změna asi trochu překvapila. Ale není to poprvé, co soupeř proti nám změnil sestavu, takže jsme na to museli zareagovat.

Zkraje sezony se Sigmě dařilo, teď však byla hra nepřesná z obou stran. Projevila se pauza?

Na to se nemůžeme vymlouvat. Kvality pořád máme a nemůžeme se za pauzu schovávat. Je to jen na nás, jakou hru hrajeme, a tentokrát to nebylo nic fotbalového. Je to spíš v nás než v nějaké pauze nebo herním výpadku. Věřím, že čím víc zápasů budeme hrávat, tím se budeme zlepšovat.

V létě jste byl až třetím na dvě místa stoperů. Napadly vás myšlenky na odchod?

Ne, žádné takové myšlenky jsem neměl. Samozřejmě jsem to přijal, byl jsem i zraněný a pro hráče je normální situace, že když jste zraněný, jsou za vás jiní hráči a vy si musíte pozici vybojovat. Nesmíte přestat. Až přijde šance, tak je na hráči, jestli ji chytí nebo ne.