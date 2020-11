Herní praxe chybí, konstatoval po remíze s Olomoucí kouč Slovácka

„Utkání po pauze mají stejný ráz, je tam hodně nepřesností. Je vidět, že chybí herní praxe. Věděli jsme, že bude rozhodovat bojovnost, kterou jsme celkem měli, a sbírání odražených míčů, tam mám výhrady hlavně k útočným hráčům,“ přiznal trenér Slovácka Martin Svědík.

„Bod doma je sice ztrátou, je ale potřeba respektovat i sílu soupeře,“ připomněl, že Olomouc je třetí, zatímco Slovácko spadlo do spodní poloviny tabulky.

Hanáci za celý zápas vystřelili dvakrát na branku, domácí na tom nebyli o moc lépe. A když to nešlo směrem dopředu, jako by se oba týmy spokojily s bodem coby schůdkem k budoucímu zlepšení.

„Přijeli jsme uhrát nějaké body a podařilo se nám získat jeden. Hodně nám chybělo, že jsme nedohráli nějaké akce ze stran, buď přes Pabla, nebo Hálu, náznaky skončily na hlavičce do autu nebo rohu. Ve druhé půlce měl krásnou hlavičku Paulolo, ale netrefil bránu. Víc to z naší strany byl ubráněný a ubojovaný bod,“ uznal asistent Jiří Neček.

Ten Sigmu v utkání koučoval z lavičky místo distancovaného Látala, z tribuny byl slyšet i sportovní manažer Ladislav Minář. „Komunikovali jsme spolu, o poločase jsem byl za Radkem (Látalem) na tribuně, protože nesmí jít do šatny. Radili jsme se už během zápasu, známe se a hodně zápasů jsem takto odkoučoval, takže to nebyl problém,“ prohlásil Neček.

Vít Beneš z Olomouce se zdraví s protihráči ze Slovácka.

Václava Jemelku, který v říjnu přestoupil do Belgie, nahradil v sestavě uzdravený Vít Beneš. Společně s dalším třicátníkem Romanem Hubníkem vytvořili zkušenou stoperskou dvojici, kterou Slovácko nepřivedlo do vážnějších problémů.

„Věděli jsme, že tu bude vysoký Cicilia, takže jsme chtěli spíš vysoké hráče na hlavy. Abych řekl na omluvu stoperů, byla tam slabší nabídka a to nás také mrzelo. Pořád jsme chtěli balon za obranu a do hlavy a chyběla tam nabídka ze středu hřiště. To nás brzdilo a tady byl také hlavní problém,“ všiml si Neček.

Plány Hanáků na to, že budou čelit nizozemskému útočníkovi Riginu Ciciliovi, nevyšly. Na hrotu Slovácka poprvé v ligové základní sestavě nastoupil autor tří pohárových gólů Jan Kliment. „Vysloužil si to hlavně tréninkovým procesem, v němž daleko líp pracoval. Rigi je pravý opak, nevím, co s ním teď je, ale s jeho prací v tréninku jsme nebyli spokojení. Jestli chce být úspěšný, musí přidat a víc pracovat hlavně pro tým,“ zdůraznil Svědík.

Po návratu na hřiště nezačne ligový program dohánět měsíční výpadek. Kvůli reprezentační pauze bude Sigma hostit Karvinou až za dva týdny. Alespoň však už mohou týmy trénovat. „Potřebujeme se znovu dostat do herního tempa, pak budou zápasy kvalitnější a výkony půjdou nahoru. Ne, že bych se na to chtěl vymlouvat, je tam hodně chyb, ztrát, hráčům to odskočí. Jsme covidem trošku zabrzdění. Doufám, že se do toho rychle dostaneme,“ přeje si Neček.