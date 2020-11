Opravdu chce riskovat reprezentaci? Jemelka neváhal: Je to pro mě čest

V době, kdy některé kluby kvůli obávám z nákazy koronavirem neuvolňují své hráče na reprezentační srazy, Jemelka ani na chvíli nepomyslel na to, že by dodatečnou pozvánku odmítl.

„Reprezentovat svou zemi je pro mě čest,“ říká před třemi nadcházejícími zápasy proti Německu, Izraeli a Slovensku.

Někdejší obránce Sigmy Olomouc, z níž před měsícem přestoupil do prvoligového klubu z belgické Lovaně, je jedním ze čtyř dodatečně nominovaných.

Kvůli různým zdravotním potížím z původního kádru zatím vypadli brankáři Nguyen s Kolářem, stoper Čelůstka a záložník Ševčík. Pozvánku dostali gólmani Koubek s Mandousem, obránce Jemelka a záložník Černý.

„Dozvěděl jsem se to už v sobotu,“ podotkl Jemelka.

Měl čas se na odlet do Česka připravit, jelikož zápas belgické ligy jeho týmu s Mouscronem byl odložen.

„Naštěstí jsem sehnal spoj z Bruselu do Prahy. Když to takhle letí, je to v pohodě. Bylo to rychlé. Horší to bude příští týden s návratem, to budu muset přes Frankfurt,“ líčil.

V národním mužstvu je už potřetí. V červnu 2018 za tehdejšího trenéra Karla Jarolíma však do přípravných zápasů s Austrálií a Nigérií nezasáhl.

Před dvěma měsíci odehrál už celé utkání Ligy národů proti Skotsku, byť šlo jen o náhradní reprezentaci, jenž vedl náhradní kouč Holoubek. I tak to byl oficiální mezistátní zápas.

„Cením si hodně, že jsem zase tady. Udělám maximum, abych hrál co nejlíp a pozvánky dostával pravidelně.“

Předvést se může ve středečním přípravném utkání v Lipsku proti Německu, v neděli na plzeňském stadionu v Lize národů proti Izraeli a tamtéž ve středu proti Slovensku.

„Na Německo se těším hodně. Je to pojem. I když ty největší hvězdy by proti nám hrát neměly, i tak postaví silné mužstvo,“ přemítal Jemelka.

V Lize národů jde Česku o postup do elitní soutěže. Ale k tomu potřebuje dvě výhry a zaváhání Skotska ve venkovních duelech v Izraeli a na Slovensku.

„V našich silách je dvakrát vyhrát. Musíme se soustředit jen na nás. Co se stane v zápasech Skotska, to stejně neovlivníme.“

Za Oud-Heverlee Leuven odehrál utkání v Belgickém poháru a dvakrát jako střídající hráč naskočil do ligových zápasů. V tom posledním před týdnem naskočil na třiapadesát minut, ale na hřišti Beerschotu tým prohrál 2:4. Jemelka nastoupil za stavu 1:2.

„Belgická liga je proti české hodně rychlá. Cítím, že každým tréninkem, každým zápasem jsem na tom líp. Doufám, že se brzy do toho dostanu a že to bude v pohodě,“ přál si Jemelka.

Nabídka z Belgie přišla znenadání v závěru přestupního termínu v říjnu. Jemelka ještě stihl odehrát za Olomouc ligu proti Plzni (2:2) a druhý den se stěhoval.

„S tím musí fotbalista počítat. Jsem rád, že jsem mohl jít ven. Pro mě je to posun.“

Od klubu už dostal byt, k dispozici má auto. „Buď jsem na tréninku, nebo doma. Všechno je ve městě stejně zavřené.“