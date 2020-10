O Jemelku se nebojím, hlásá Rozehnal. A kauza Berbr? Fotbal dostal bodyček

Pětadvacetiletý Jemelka se vydal po vašich stopách. Byť vy jste do Brugg šel už ve třiadvaceti.

Jde stejným směrem a jsem za něj rád. Vím, že ztrácíme v Sigmě kvalitního hráče, ale zase pro něj nastal nejlepší čas odejít a zkusit to. Držím mu palce a věřím mu, že se, pokud nebude zraněný, prosadí. A když ne, tak to aspoň zkusil. Byla mu dána možnost, i když vím, že to bylo pro něj těžké, přestoupit chtěl už v zimě. Teď je to na něm. S jeho mentalitou se toho nebojím. Psal jsem mu, blahopřál mu a fandím mu. Budu ho sledovat. Chtěl ho údajně trenér, dlouhou dobu na něj čekali. Šanci mu určitě dají. Věřím, že se prosadí a třeba se vrátí někdy v pětatřiceti jak Roman Hubník a Sigmě ještě pomůže.

Ptal se vás na Belgii?

Párkrát jsme spolu mluvili, už když byl zájem z Almaty. Nevím, jak to má z finančního hlediska, ale Venca je takový kluk, že peníze tolik neřeší. Udělal správný krok. Může to být mezistupeň buď ještě do lepší ligy, nebo v rámci Belgie. Její liga je kvalitní, hrají spoustu zápasů s Anderlechtem, Gentem, Genkem s Bruggami. Třeba dohraje kariéru v Anderlechtu nebo Bruggách, to je krásná kariéra. Nemusí to být tak náročné, jako kdyby šel z Olomouce do top klubu v Německu. Ale nikde nemáte předplacenou sestavu, ani když vás koupí. Musí se předvést a on se předvede. Troufám si říct, že se na něj budeme dívat ještě v jiném klubu.



Roman Brulík (vpravo) právě dotáhl odchod Václava Jemelky do belgické Lovaně. V její kabině pak pózovali.

A v reprezentaci?

V to doufám taky.



Jupiler Pro League má ofenzivní pověst. Zatímco v silných Bruggách jste tolik bránit nemusel, v Ostende na konci kariéry před čtyřicítkou mohl být kolikrát kolotoč nahánět fyzicky nabušené útočníky, což?

Máte pravdu, že tenkrát v Bruggách to bylo jiné, byli jsme top tým, v Ostende jsme museli bránit víc, ale uhráli jsme to. Byla to fuška, protože už jsem nebyl nejmladší, ale i tohle mě nabíjelo, že jsem dokázal stíhat hráče, kterým bylo osmnáct let, byli to namakaní kluci, kteří byli určitě rychlejší než já. Když je v týmu symbióza, je dobře poskládaný, dá se to zvládnout. Aspoň Vaška prověří pořádně. Bude muset předvést to nejlepší, když bude hrát proti Anderlechtu, Standardu, Genku, Bruggám. Pokud uspěje a věřím, že Lovaň bude hrát klidný střed tabulky, ne-li líp, tak potom uplatní opci. Anebo možná ne, sáhne po něm jiný belgický tým a bude to zajímavé pro všechny. Liga je určitě kvalitnější než česká. Zocelí ho to. Pro jeho kariéru je to výborný krok.

A pro Sigmu? Souhra s Romanem Hubníkem fungovala. K dispozici má ještě Beneše, Poulola a Štěrbu, solidní výběr.

Věřím, že Sigma si s tím poradí. Jsem moc rád, že Hubňa potvrdil, co jsem od něj čekal - že bude lídr jak do kabiny, tak i pořád na hřišti, i když spousta lidí říkala, hlavně v médiích, že už to není ono, že už je starej, bla bla bla... Jsem rád, že to takhle dopadlo a vedle něj je jedno volné místo. Beny se teď dá do pořádku, už by měl být po zranění v pohodě. Viděl jsem i Poulola, to je atletický typ hráče, který se mi pohybově moc líbí. Musí to zase potvrdit. Ano, přicházíme o kvalitního hráče, ale dokážeme si s tím poradit a tým bude fungovat.

Roman Hubník v modrém dresu Olomouce v přípravném utkání proti Rosicím.

Hubníkovi je 36, Benešovi 32. Mohou hrát tak zkušení stopeři vedle sebe, byť věk je jen číslo, jak ukazuje právě Hubník?

Přesně tak. Když máte stejné typy stoperů, může to být problém, ale Hubňa zrovna není takový typ jako já, byl jsem klidnější, víc do rozehrávky. Když vidíte Romana, jak to řeže, dokáže rozehrávat, dávat diagonály, tak já ho beru za mladýho kluka, který má sice v občance napsaný věk, ale vůbec to na něm není poznat. Beny, který se teď vrací po zranění, si bude asi dávat pozor, ale on mohl přinést právě ten klid a Hubňa to čistit. Nemusí to být problém. Možná z dlouhodobého hlediska ano, co se tyče zranění a únavy. Jestli se teď liga povolí s covidem a bude se hrát středa - neděle, může to být problém. Ale proto tam jsou ostatní hráči, kteří je mohou nahrazovat, naskočí na zápas a odevzdají sto procent, Hubňa nebo Beny si odpočinou, a pak naskočí zase stoprocentní. Takhle to může fungovat.



Sigma rozjela sezonu nadějně, po šesti kolech je čtvrtá, ale stejně jako na jaře v minulém ročníku ligu stopnul covid a pak šla herně dolů. Nemáte zase obavy?

Byli jsme rozjetí a stoplo se to, ale na to nesmíme vymlouvat a jet dál. Bylo vidět, že se to někam posunulo, předváděná hra šla dobrým směrem a na to se musí tým znovu napojit, pokračovat ve stejných výkonech a výsledcích. Zase nám to nerušil covid, ale pokud budeme stoprocentně připraveni, popereme se s tím a poradíme si.

Olomoucký trenér Radoslav Látal

Ukazuje se, že trpělivost s trenérem Látalem, jehož fanoušci v minulé sezoně už odvolávali, se vyplácí?

Je to o tom, jaké jsou vztahy v kabině. Do ní nevidím, ale věřím, že to musí fungovat, je to vidět na hře. Fanoušci jsou najednou spokojení, všichni jsou spokojení. Není nikdy na škodu dát trenérovi i hráčům šanci, podržet je. Potom se vám odvděčí. Nepředbíhejme ale ještě, je začátek sezony a nevíme, jak dopadne ani co se týče covidu natož výsledků. Sigma má ovšem sezonu krásně rozehranou a jestli to takhle půjde dál, bude to perfektní.

Nahoru pak lezou i jednotlivci. Breite se začíná ukazovat jako posila, Nešpor po zranění pracuje ukázkově.

Ano, souhlasím.

Leč liga má jiné hlavní téma než fotbal. Co jako dlouholetý reprezentant a osobnost, která sbírala trofeje v zahraničí, říkáte na kauzu už někdejšího místopředsedy asociace Romana Berbra?

Všichni moc dobře víme, že o panu Berbrovi a lidech kolem něj se mluví už delší dobu, že jsou neodvolatelní, že škodí českému fotbalu a tak dál. Nevidím do toho, ale tuším, že to nebyli, nejsou... Doufejme, že nebyli lidi na správných místech a hlavně to nebyli čistí lidi, kteří to dělali s čistými úmysly, s fair play. Jsem rád a jen doufám, že to nevyšumí a neuvidíme je přijít zadními vrátky. Pokud se tyto nekalé praktiky rozkryjí a potvrdí, nerad bych někoho soudil, uznávám presumpci neviny, ale pokud jsou vinni, tvrdě bych to trestal a zakázal jim doživotně působení ve fotbale.

Roman Berbr, Jan Pauly a Martin Malík na mimořádné valné hromadě Fotbalové asociace ČR.

Český fotbal má jedinečnou příležitost se nadechnout, ale potřebuje nové osobnosti. Mluví se o vaší generaci reprezentantů - Nedvědovi, Čechovi, Šmicerovi... Ale kdo by to chtěl dělat?

Bude těžké někoho vybrat. Hlavně do toho dotyčný musí chtít jít. Ale když uvidí, že tam už nejsou tady tyhle lidi, je šance do toho říznout. Fotbal má zase strašně velkou kaňku, znovu dostal bodyček, mělo by se to očistit a začít úplně odznova. Pokud tam však budou plus minus stejní lidi, kteří tam byli doteďka, a nebudou tam jen pan Berbr a ti, co byli na něj napojení, tak to nebude řez, který by měl být. Je potřeba nové lidi do toho nenutit. Není to lehká funkce a musíte tomu obětovat sto procent a velkou část svého života. Ale doufám, že by to mohl být nový začátek českého fotbalu. Je to šance začít znovu.