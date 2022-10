Trefila už míče trefují. Slavii vychytal, jako by vařil polévku

Ne že by si počínal při zranění jasné jedničky Matúše Macíka špatně. Naopak, na první pohled zaujal klidem a dlouhými nákopy z kroku, kopací techniku má – jak si žádá doba – český mládežnický reprezentant vynikající, tudíž i značný potenciál.

Leč balony se odrážely spíš od něj, zato dorážky k soupeřům.

Ale tentokrát to bylo jinak.

Slávistický stoper Kačaraba se na centr zavěsil a těsně před Trefilem hlavičkoval. Nadaný brankář ani nevěděl, jak balon vyrazil. Záhy v první půli čelil i zakončení Oscara tváří v tvář. Výborně jej ustál a pak znovu rukou skvěle zasáhl. Jedenadvacetiletý gólman si také kurážně chodil pro vysoké míče a působil, jako by takové špíly před sedmi tisícovkami diváků chytal léta. Nemělo by zapadnout, že precizní výkon mládence mezi tyčemi dal Olomouci základ pro cenné vítězství 2:0.

„Chytal těžké míče a vypadalo to, jako když vaří polívku. Strašně jednoduše. To nám moc pomohlo,“ glosoval kouč sigmáků Václav Jílek. „Od Kuby jsem stále čekal víc, byť nikdy neudělal minelu, která by vedla ke gólu. Chtěl jsem, aby nám ještě víc pomohl, protože na tréninku z něj vyzařuje obrovský klid. Teď to ukázal. Měl jsem z něj skvělý pocit.“

V osmém zápase v lize si Trefil, který loni hostoval ve druholigovém slovenském Rohožníku, kde jej vedl někdejší hráč Middlesbrough Szilárd Németh, připsal třetí čisté konto. Hlavně však ukazuje, že Sigma může mít po dlouhých letech odchovance rovněž v bráně.

„Je to splněná meta, jakou jsem si vysnil jako mladej,“ užívá si šance.

„Pro Matúše Macíka je to dobrá konkurence. Ale na tom to je postavené, aby nikdo neměl místo pod palcem,“ těší Jílka.

Mimochodem, víte, co Trefil dělal den po utkání? V dobročinné akci pro lidi bez domova naléval na náměstí polévku.