Výsledkový vzestup Sigmy: změna stylu, zarputilost a kondice jako hrom

Olomoucký útočník Antonín Růsek měl den, hrál s nebývalým zápalem, což se projevilo rovněž na chuti natáhnout krok; uběhl téměř třináct kilometrů, druhý největší maratonec ze všech hráčů soutěže.

A střídající žolík Jáchym Šíp byl sprinterem kola s rychlostí 33,8 kilometru v hodině. I díky výborné kondici Hanáci vyhráli 2:0, z posledních tří mačů získali sedm bodů a poskočili v lize na 7. místo.

„Vítězství proti našemu nejlepšímu týmu si ceníme. Hráči si zaslouží absolutorium a obrovský respekt za to, jakým způsobem to odpracovali,“ chválil trenér Václav Jílek.

Ač Sigma vyhrála v sezoně vůbec poprvé doma, nejen z kondičních dat je patrné, jak roste. Jistě, Slavia neproměnila pět velkých šancí, ale také modří měli příležitosti.

Kromě tuze povedených gólových střel levačkou v podání beka Slámy a hroťáka Chytila se do solidních pozic dostali i Zifčák, Poulolo a opakovaně Chytil. „Abyste v takovém zápase uspěli, tak musíte mít dávku štěstí a to jsme měli. Slavia měla také své šance a byly stoprocentní,“ viděl Jílek i nedostatky.

Ve výstavbě hry mu znovu chyběli zranění kreativní záložníci Ventúra se Zorvanem, přesto byli sigmáci vpředu díky dvojici Růsek – Chytil silní.

„Trochu jsem se bál, abychom byli nebezpeční, protože v předchozích zápasech jsme byli schopní eliminovat Slavii v obraně, ale nebezpeční jsme nebyli. A to byla zásadní změna a předpoklad toho, že jsme uspěli,“ vypíchl Jílek. „Zarputilostí se nám podařilo tyto hráče nahradit. Ne všechno bylo ideální, ale bylo to zasloužené vítězství vůle a velké energie.“

Zmrzlý stoper a Sláma na kraji

Jílkovi vyšla i sázka na tříobráncový systém, ve kterém Zmrzlého opět zasunul z kraje do pozice levého stopera. Na wingbeka postavil Jiřího Slámu, jenž si po asistenci v Mladé Boleslavi řekl o další příležitost.

Na čtyřech bodech z minulých dvou kol má značný podíl (1+1).

„Jirka dokáže řešit situace pod tlakem. Vnímá prostor lépe než jiní. Nepanikaří. Má fotbalové myšlení a přidává i zarputilost. Není tak rychlostně vybavený, ale to nám teď tolik nevadilo,“ podotkl Jílek.

„I v Boleslavi byl jedním ze strůjců vyrovnání a kvality hry. Alternace do wingbeka dává smysl. Má kvalitní centr i finální řešení. Je tu prostor pro jeho útočnou nadstavbu.“

A také Zmrzlý nevypadá v trojce špatně, rychlostně pomáhá mazákovi Benešovi. „V tuto chvíli Ondra není hráč do pozice stopera ve čtyřčlenné řadě. Tam by to asi nebylo ono, soubojové statistiky nemá tak vysoké,“ upozorňuje Jílek, že druhý Jemelka z něj nejspíš nebude.

„On se daleko víc cítí jako útočně laděný hráč, který může prodat kondiční parametry a v této pozici to tolik neuplatní. Ale je to dobrý typ do tříčlenné obrany nalevo.

Má kvalitní rozehrávku, pro mě je zásadní jeho levá noha, je navíc dostatečně rychlý a do soubojů se tam tolik nedostává. Díky běžecké kvalitě je schopný křižovat Víťu Beneše.“

Jiří Sláma oslavuje výhru Sigmy proti Slavii.

Jílek věří, že po porážkách s Plzní a na Spartě první skalp týmu z top trojky bude pro Sigmu velkým povzbuzením a potvrzením potenciálu mužstva, které sezonu rozjelo po výhře na Baníku rozpačitě. „Dodneška mám jako velký průšvih utkání s Brnem. To jsou body, které nám chyběly,“ ohlíží se Jílek.

„Už před sezonou jsem z týmu cítil dobrou energii, která se potvrdila v prvním kole. Možná jsme hlavy měli výš, než bylo potřeba. Pak jsme dostali pár facek, ale z mužstva cítím, že jdeme postupně nahoru. Ale výhra nad Slavií už je historie.“

Nejbližší budoucnost? V sobotu od čtyř souboj v Ďolíčku s překvapivě čtvrtými Bohemians. „Hrají výborně,“ kývl Jílek. „Pak nás čekají závěrečné zápasy se soupeři, kde budeme i v roli favorita. Až ty ukážou, jak na tom v pauze budeme.“