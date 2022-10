Odložený klenot Chytil se neuráží a dře. Řekl si výkony o reprezentaci?

A dnes? Větší klenot Sigma nemá. Po jedenácti kolech skóroval pětkrát a také díky buldočímu stylu, který soupeřům nevoní, si říká o reprezentační debut.

„Moja se neuráží. Morální nastavení a pracovitost jsou jeho velkou devízou,“ vyzdvihuje Jílek.

Třiadvacetiletý čahoun se v neděli proti mistrovské Slavii blýskl brilantním výkonem. Souboje se stopery Ousouem a Kačarabou vyhrával do kvality. „Nechtěli jsme tolik hrát přes Kačarabu, který je velmi rychlý a má kvalitní čísla v obranné činnosti. Chtěli jsme jít spíš přes Ousoua, který je víc do hry, ale běžecky v absolutní rychlosti není tak silný. Mojmír s ním uhrával velké množství soubojů a byl to pak schopný dohrát do konce,“ kvitoval Jílek herní plán.

Navíc v 50. minutě Chytil parádní střelou slabší levačkou zpoza vápna navýšil skóre na konečných 2:0.

Přes sedm tisíc diváků na Andrově stadionu bylo v euforii, když Moja křápl do míče, který za Ousoua nešikovně hlavou nasměroval Kačaraba. Místo toho, aby Chytil ještě běžel vstříc brankáři Kolářovi, všiml si, že není v ideálním postavení a bleskově využil příležitosti.

Zabijácký instinkt. Ránu utáhl k šibenici tak, že byste ani nepoznali, že raději kope do meruny pravačkou. „Ousou mě křižoval, viděl jsem, že Ondra Kolář byl na přední tyči, bylo tam místo, tak jsem to tam levačkou obalil. Zapadlo to krásně,“ zubil se do kamery O2 TV.

„Bylo to v plné rychlosti, terén nebyl už optimální. Šel po jednoduchosti, získal metr náskoku a pálil. Možná kdyby se mu tolik nedařilo, tak by míč nabíral dál a nebyl by tak rozhodný,“ vypíchl Jílek aktuální pohodu klíčového forvarda.

Spoluhráče a kamaráda Jiřího Slámu, autora první trefy sigmáků, který si rovněž prošel hostováním v Pardubicích, zakončením zaskočil: „Chtěl jsem na něj řvát, co blázní, proč střílí. A on to takhle nádherně trefil. Klobouk dolů. Byla to důležitá branka, uklidnila nás. Pak už jsme to zkušeně ukopali.“

Byl to bonbonek na Chytilově znamenitém představení. „Nadstandardní individuální výkon,“ chválil Jílek. „Měl snad stoprocentní úspěšnost uhraných balonů proti silné stoperské dvojici. Zvládal to výborně, a ještě jsme z toho byli nebezpeční. Dal nádherně gól.“ Chytila zahrnul chválou i slávistický trenér Jindřich Trpišovský. „Hrál skvěle,“ kývl. „Upřímně, střelou levačkou mě překvapil. Nevím, kdy jsem ho viděl takto vystřelit, je spíš nebezpečný soubojově, hlavou a pravačkou. Ale trefil to parádně. Druhou věcí je, že jsme mu to umožnili tím, jak jsme na něj hráli. Nevybavuju si jediný souboj, který bychom s ním dokázali konstruktivně vyhrát.“

Pokopu je i na tréninku

Chytilovou velkou zbraní je téměř dokonalé krytí míče, k čemuž využívá 187 centimetrů i povahu bojovníka. Zocelily ho dvě operace kolene už v dorosteneckém věku. Rodák ze Skalky, vesnice na Prostějovsku, nevypustí souboj a volí správná řešení. Třebaže technicky na tom není tak na výši jako elegantnější parťák z útoku Antonín Růsek, s balonem si rozumí. I v tréninku vletí do soubojů naplno. „Já je pokopu i na tréninku a občas se ke mně míč vykulí, tak si ze mě dělají srandu, že jsem dítě štěstěny a že se mi to všechno odráží, ale chodím tam naplno i v tréninku, tak se to ke mně odráží i v zápase,“ vykládá.

Mezi elitu skočil ve dvaceti jako úkaz, jemuž takřka nejde sebrat míč. Rozhodl například duely proti Spartě nebo Liberci.

„Je to v první řadě obrovsky kvalitní hráč,“ zdůrazní Jílek. „Mojmíra pořád vnímám jako hráče, který je na počátku kariéry, byť už není nejmladší. Prošel si Pardubicemi, kde ukázal sílu, i v Sigmě už měl období, kdy byl úspěšný, a pak se dostal do stavu, kdy zase výkony neodváděl,“ připomíná náročný kouč.

Například v prvním zápase ročníku v Ostravě byl Chytil vynikající, jenže potom jako většina parťáků strádal. „Excelentní byl hned v prvním zápase na Baníku, ale pak měly jeho výkony zase sestupnou tendenci. Byla to jen otázka mentálního rozpoložení. To byl náš největší problém. Kvalita uhrávání míčů nebyla taková od obou útočníků, Tonda Růsek totiž v tom napojení má pro Mojmíra obrovskou důležitost. A proto jsme nebyli schopní dotáhnout zápasy do vítězného konce. To se v posledních třech zápasech změnilo,“ těší Jílka. „Velkou Mojmírovou předností je, že se z toho nepodělá a pracuje na sobě dál.“

Vydává ze sebe pokaždé všechno, odměnou mu byly nedávno i dva zásahy proti Plzni, i když k bodům ještě nevedly. Také mač se Slavií končil v křečích. „I na tréninku maká na hraně svých možností a začíná se mu to vracet. Poslouchá a vnímá. Nechá si poradit a neuráží se, když mu dáme nějakou výtku,“ podotýká Jílek.

S Růskem na desítce vytvořil hroťák Chytil velmi silný útočný tandem. „Tonda s Mojmírem to proti Slavii od začátku nakopli a hráli skvěle. Pro nás trenéry je úkolem, aby tyto výkony opakovali i v dalších zápasech. I když pak tady asi dlouho nebudou,“ přemítá Jílek.

„Předvedli jsme vynikající týmový výkon po taktické stránce, makali jsme. Výhra je super,“ považoval si Chytil. Sigma po špatném vstupu do sezony naznačuje potenciál a poskočila na sedmé místo. „Už delší dobu podáváme lepší výkony. Také v Boleslavi jsme hráli druhý poločas jako proti Slavii. Když budeme takhle pokračovat, budeme úspěšnější,“ nepochybuje Chytil.

Když bude ve výkonech pokračovat i navrácený klenot Sigmy, nemine ho brzy přestup do většího klubu ani reprezentační premiéra.

Třeba už příště v listopadové přípravě proti Faerským ostrovům.

Doma v Olomouci.