Debutant Mandous proti Slavii: Chytil jsem se dobrým zákrokem

A stejná otázka se sešívaným vracela na mysl i během zápasu, to když 27letý gólman předváděl neskutečné zákroky. Nakonec však k bodům nevedly, Olomouc padla v Edenu 1:2. „Užil jsem si to. Ale škoda toho výsledku,“ mrzelo Mandouse.

Premiéra před třinácti tisíci diváky a proti nejlepší ofenzivě v lize. Byl jste nervózní?

Trošku na hotelu na přípravě. Ale když jsme vlezli na rozcvičku, už to bylo v pohodě. Hned ze začátku jsem se chytil dobrým zákrokem a pak už to šlo samo. Oni měli hodně střel, s čímž jsem počítal, protože mají výborné hráče.

V úvodu jste chytil Deliho hlavičku, to vás dostalo do laufu?

Bylo důležité, že jsem to chytil, pak tam byly i další šance. Ale když se ve třetí minutě takto chytíte, už to jde pak skoro samo.

Kdy jste zjistil, že jste v sestavě?

Den před zápasem, takže jsem měl dost času se na to připravit.

Počítal jste, že se letos dočkáte prvního startu v české lize?

Doufal jsem v to. Pracoval jsem a tohle je odměna. Minulý rok jsem byl na Slovensku, kde jsem chytal první ligu za Žilinu, takže v tomhle nebyl problém.

VIDEO: Jenom jsme se bránili a odkopávali míč, řekl olomoucký střelec Yunis Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Slávisté často naříkají, že tu z hostů dělají brankáře kola. Co vám říkali po zápase?

Gratulovali mi, protože věděli, že to byl můj první zápas. Asi proto zkoušeli tak hodně střílet.

Jak náročný byl druhý poločas pod tribunou Sever? Hned v úvodu jste zaváhal při odkopu.

Měl jsem tam dvě myšlenky, chtěl jsem to rozehrát a pak nakopnout, ale už tam přijel Pepa Hušbauer. Měl jsem volit první variantu a hned to nakopnout. Slávisté na nás samozřejmě nalezli. Jinak je pod tou tribunou super chytat, protože fanoušky mají dobré.

VIDEO: Van Buren rozhodl o výhře Slavie gólem na 2:1 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Bylo jasné, že se musí sejít hodně okolností, abyste skočili na šesté místo. Brali jste to tak?

Chtěli jsme tu samozřejmě vyhrát, což byl první předpoklad k tomu, abychom skončili šestí. Teď budeme hrát dvojzápas a určitě ho půjdeme vyhrát. Cíl je poprat se o Evropskou ligu.

Čeká vás Zlín. Jaký je to soupeř?

Zlín je vždycky nepříjemný, hodně soubojový tým, musíme se na ně připravit. Máme na to týden a určitě pojedeme postoupit.

S vámi jako jedničkou v brance?

Samozřejmě Miloš (Buchta) už má taky roky, ale chytá výborně a má kvalitu. Je to na trenérech, uvidíme.