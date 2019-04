Magický Mandous nestačil. Olomouc si se Slavií nevěděla rady

V prostřední skupině ji čeká pohárový souboj se Zlínem jako první krok na pouti do Evropské ligy.

Místo Miloše Buchty se v brance poprvé objevil Aleš Mandous, v obraně chyběli kromě Vepřeka i Sladký a Chvátal. Potřetí v sezoně dostal od začátku šanci stoper Roman Polom a Sigma vsadila na rozestavení 3-5-2.

„Sladký byl původně číslo jedna, Chvátal číslo dva, pak Lalkovič, ale ten řekl, že není připravený hrát od začátku. Bez přípravy je to docela složité, hrát jiným stylem, mám pro to trochu omluvu. Ale měli by to zvládnout určitě líp,“ mínil kouč Václav Jílek.

Jeho tým byl totiž většinu zápasu pod tlakem, s kterým si nevěděl rady. Slavia dokazovala, proč vede ligu, a jen v prvním poločase desetkrát vystřelila na branku.

„Zahradníček a Falta jako halvbeci, to bylo klíčové, tam to nefungovalo. A když získala Slavia balon, poradila si fotbalově a kvalitně, zatímco my první druhou přihrávku odevzdávali. To se pak hraje těžko,“ hodnotil Jílek.

Vítězný gól padl po hodině hry, když se v hostující obraně otevřel prostor pro Krále, ten přihrál ideálně do běhu Van Burenovi a nizozemský útočník prostřelil gólmana Mandouse.

Jenom jsme se bránili a odkopávali míč, řekl olomoucký střelec Yunis

Právě sedmadvacetiletý ligový debutant v brance Olomouce Slavii dlouhé minuty deptal skvělými zákroky. Až na jediné zaváhání při rozehrávce zachytal fantasticky a dlouho tak v boji o titul na dálku pomáhal Plzni, kde vyrůstal. „Já jsem si to užíval. Hned ze začátku jsem se chytil dobrým zákrokem, pak už to šlo samo,“ řekl Mandous.

Ve třetí minutě zápasu vychytal Deliho, pak jeho ruce a nohy zabránily v cestě do sítě střelám Olayinky, Hušbauera i Van Burena, druhému jmenovanému parádně lapil i prudkou hlavičku.

V prvním poločase nestačil jen na ránu Olayinky, který v 26. minutě vyrovnával na 1:1. Po přihrávce Masopusta se do balonu opřel levačkou a zamířil přesně ke vzdálenější tyči.

Tím dostal Slavii zpět do zápasu, který pro domácí začal nepříjemně. Po sedmi minutách Eden ztichl, protože na centr Plška si naskočil Jakub Yunis a hlavičkoval nechytatelně k tyči. Pak se na oslavu své třetí ligové trefy sklouzl po kolenou, až za sebou v trávníku nechal hluboký podpis.

Slávistům, kteří znovu nastoupili bez Kúdely se Škodou a nejproduktivnějšího hráče Stocha, trvalo jen chvilku, než se oklepali. Olomouc jasně přestříleli, zahodili spoustu šancí, rozhodčí Ardeleanu jednou zkoumal video, jestli nemá nařídit penaltu. Videorozhodčí však na zákroku Kalvacha musel vidět jen Hušbauerovo naivní simulování.

Slavia byla jasně lepší, čekal jsem od hráčů lepší výkon, přiznal Jílek

Sigmě k bodu stále chyběl jen gól, ale nebyla ho schopná, ve druhém poločase si připravila jedinou šanci. „Narazili jsme na nejsilnější tým jarní části, Slavia byla šedesát sedmdesát minut jasně lepší a jen díky fantastickému Mandousovi jsme nedostali víc gólů,“ uznal Jílek.