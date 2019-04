Osmé místo je malý zázrak, oddechl si olomoucký trenér Jílek

První překážkou v play off bude v pátek Zlín. „Po podzimu to teď můžeme vyhodnotit jako malý zázrak,“ považuje si vzestupu sigmáků trenér Václav Jílek. „Je velmi složité se z toho dostat. Ale víra, že se posuneme, byla.“

Střed tabulky podle Jílka Olomouci sluší.

„Odpovídá kvalitě mužstva. Někdy máme přehnané nároky na hráče, je pět šest týmů, které jsou trošku před námi,“ přiznal. „Jsem moc rád, že tým se prezentoval na jaře takhle, pro mě to byla noční můra, že bychom hráli o záchranu. Bude se tam hrát hodně od podlahy, jsem rád, že jsme se tomu vyhnuli. Porveme se o možnost si ještě zahrát zápas s týmem z první šestky.“

Dlouhodobou část sezony ukončila Olomouc ještě milosrdnou porážkou 1:2 na půdě vedoucí Slavie.

Sigmáci bez zraněných krajních obránců Vepřeka a Sladkého nedostali příděl jen díky skvělému brankáři Mandousovi, který v ligové premiéře zaskočil za oporu Buchtu.

Slavia se až příliš snadno dostávala do čistých pozic, i ve vápně soupeře měla dost místa. „Naprosto dominantní výkon,“ chválil kouč Slavie Jindřich Trpišovský. „Výsledek převaze neodpovídá, ale jsme z vítězství nadšení. Je důležité, už vzhledem k náročnému programu. Podat po středě takový běžecký výkon je obdivuhodné,“ připomenul pohárový postup přes Spartu.

Sešívaní hráli třetí zápas během šesti dnů. „Tím spíš je obdivuhodné, jaký jsme si vytvořili tlak. Směrem dopředu to byl jeden z nejlepších výkonů v sezoně. Přitom to nebylo jednoduché: Sigma hrála náročně, aktivně, zvolila netradiční rozestavení,“ zmínil Trpišovský olomouckou sestavu se třemi stopery. „Z jediné střely na bránu dala gól, do ofenzivy jsme pak natlačili hodně hráčů a z brejků se mohlo něco stát.“

Sigmě nepomohlo ani vedení, které v 7. minutě trefil hroťák Yunis.

„Spíš nám rychlý gól ublížil, Slavia nás pak zamáčkla,“ uznal Jílek. „Byli jsme pasivní, nepřesní, byla otázka času, kdy to otočí.“

Což se stalo v 60. minutě. Mick van Buren dostal kolmici za Beneše se Zahradníčkem a prostřelil Mandouse na bližší tyč. „Po vedoucím gólu Slavie jsme aspoň zvedli hlavu a dohrávali tak, jak jsem si představoval. Ale Slavia je zkušená a kromě jediné šance nás do ničeho nepustila,“ dodal Jílek. „Její kvalita je jasně větší. Pokud dáte Slavii takový prostor, potvrdí to.“