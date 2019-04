Slavia - Olomouc 2:1, lídr otáčel a zahazoval šance, rozhodl Van Buren

Slávisté doma ukázali, co z nich dělá silný tým. I když se zápas vůbec nevyvíjel podle jejich představ, nezmatkovali. Naopak téměř okamžitě zabrali, Olomouc přimáčkli a ve druhém poločase rozhodli.



Vítězný gól padl po hodině hry, když se v hostující obraně otevřel prostor pro Krále, ten přihrál ideálně do běhu Van Burenovi a nizozemský útočník prostřelil gólmana Mandouse.

ONLINE Utkání jsme sledovali minutu po minutě

Právě sedmadvacetiletý ligový debutant v brance Olomouce Slavii dlouhé minuty deptal skvělými zákroky. Až na jediné (nepotrestané) zaváhání při rozehrávce zachytal fantasticky a dlouho tak v boji o titul na dálku pomáhal Plzni, kde vyrůstal.

Hned na začátku zápasu vychytal Deliho, pak jeho ruce a nohy zabránily v cestě do sítě střelám Olayinky, Hušbauera i Van Burena, druhému jmenovanému parádně lapil i prudkou hlavičku.

V prvním poločase nestačil jen na ránu Olayinky, který v 26. minutě vyrovnával na 1:1. Po přihrávce Masopusta se do balonu opřel levačkou a zamířil přesně ke vzdálenější tyči.

Tím dostal Slavii zpět do zápasu, který pro domácí začal nepříjemně. Po sedmi minutách Eden ztichl, protože na centr Plška si naskočil Yunis a hlavičkoval nechytatelně k tyči. Pak se na oslavu sklouzl po kolenou, až za ním na trávníku zůstala hluboká brázda.

Slávistům, kteří znovu nastoupili bez Kúdely se Škodou a nejproduktivnějšího hráče Stocha, trvalo jen chvilku, než se oklepali. Věděli, že Plzeň se jim v případě vítězství může přiblížit na jediný bod, a tak se vrhli do útoku.

Olomouc jasně přestříleli, zahodili spoustu šancí, rozhodčí Ardeleanu jednou zkoumal video, jestli po zákroku na Hušbauera nemá nařídit penaltu. Ale góly slávistům dlouho chyběly, stejně jako v derby se Spartou se v zakončení trápili.

Přesto se nedá říct, že by se o výsledek strachovali. Olomouc už ve druhém poločase pustili jen do jediné šance, tři body získali zaslouženě. A do nadstavby, která začíná příští týden, půjdou s náskokem čtyř bodů.