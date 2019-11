Jak bundesliga, lebedili si v Olomouci. Jen diváci a sudí se vymykali

Báječné ofenzivní představení přinesl souboj olomouckých fotbalistů s Mladou Boleslaví. Nespočet šancí a řada střel na obou stranách, minutový kolaps, který Sigmu připravil o vítězství i navzdory drtivému tlaku v závěru a konečná remíza, po které hráči popadali na trávník.

„Když to řeknu trochu s nadsázkou, tak to byla bundesliga, ale bez divácké kulisy,“ prohlásil mladoboleslavský kouč Jozef Weber.

Jen 2 406 diváků na tribunách je nové letošní minimum v Olomouci na lize a vedení klubu musí přijít s řešením, jak lidi s nástupem sychravého podzimu přitáhnout. Čekat s rukama v klíně totiž zjevně nezabírá. Možná by mohl pomoct podobný útočný fotbal, i když i po něm převažovalo na sigmácké straně rozčarování.

„Jsme zklamaní, měli jsme vytěžit víc než jeden bod. V první půlce bylo všechno v pořádku, bohužel jsme nebyli schopní dát druhou branku, která by nás trochu uklidnila. Rozhodlo pár minut, kdy jsme inkasovali dvě branky po individuálních chybách nebo podcenění situace a nedotáhnutí hráčů do svých prostorů. Mysleli jsme si, že už je zápas zvládnutý a inkasovali. Všichni jsme chtěli vyhrát, stál ale proti nám kvalitní soupeř a také naše chyby,“ mrzelo olomouckého trenéra Radoslava Látala.

Zápas se lámal po hodině, kdy Sigma přežila několik šancí a Beneš zvýšil na 2:0. Během minuty ale hosté srovnali po šibenici Fulneka a trefě Budínského, který zakončoval úplně sám. „Takhle jsem to trefil poprvé,“ usmíval se Fulnek nad vymetenými pavouky v Buchtově brance.

„Párkrát se mi to povedlo v tréninku a trenér mě nabádal, ať už to konečně předvedu i v zápase. Tak doufám, že mi to tam padne i vícekrát,“ přeje si.

Sigma si nestihla dvoubrankové vedení ani pořádně uvědomit a už o něj přišla. „Ještě jsme si s kluky v kruhu při slavení říkali, že začneme trochu odzadu. Budeme hrát tak pět deset minut zezadu, abychom nedostali gól, a my během minuty dostaneme dva. Pořád tomu nedokážu uvěřit,“ kroutil hlavou obránce Milan Kerbr.

Látal litoval, že před boleslavskými direkty nestihl vystřídat a poslat na hřiště čerstvou krev. „Kdyby střídání přišla dřív, mohli jsme gólům zamezit. Ale to je kdyby a ten sled branek byl tak rychlý, že jsme na to nedokázali zareagovat. Mohli jsme střídat v poločase, ale ten výkon nebyl tak špatný,“ přemítal.

Rychlé vyrovnání hostům dalo křídla a chtěli zápas rozhodnout, po chvíli se ale zvedli i sigmáci a oboustranný hon za vítězstvím přinesl strhující fotbal ve vysokém tempu. Závěr patřil Hanákům a jejich drtivému tlaku, gól na noze měl Jemelka i Yunis, hlavou trefil břevno Kerbr. „Už jsme trochu šlapali vodu a modlili jsme se, ať si odsud odvezeme bod. Nakonec ho musíme brát všemi deseti,“ přiznal boleslavský Fulnek.

Tomáš Ladra (vlevo) z Mladé Boleslavi a Václav Jemelka z Olomouce bojují o balon.

Navíc domácí zřejmě měli v 82. minutě zahrávat penaltu, když Yunis byl u míče dřív a Fulnek ho skopl. Sudí Ondřej Ginzel však místo toho odpískal faul domácího útočníka.

„K rozhodčím se radši nebudu vyjadřovat, protože je to ostuda. Z toho je mi nejhůř. Řešíte nás, ale začněte řešit to, co bolí český fotbal,“ prohlásil Látal bez upřesnění, kterou situaci myslí.

Emoce však vzbudil i další sudího verdikt v první půli, když Hašek už se žlutou kartou podrazil bez míče Housku. „To není jeden zápas, jenže k tomu se nikdo nevyjadřuje. My nemůžeme, my dostáváme žluté karty a tresty, a tam je pohodička, klid. Smějí se vám do očí, víc k tomu nebudu říkat,“ zlobil se kouč Látal.