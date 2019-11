Kdyby takhle hrál v lize... Olomoucký Yunis střílí jen v poháru

Yunis v týdnu odehrál nejlepší zápas sezony, jenže druholigová Dukla Praha, kterou sigmáci vyřadili z osmifinále poháru po výsledku 4:0, pořád není pro olomouckého hroťáka úplně přesným měřítkem.

Respektive nikdo nepochybuje o tom, že ve druhé lize by 23letý bijec patřil k top střelcům. Ostatně dva góly dal v poháru i Líšni. Avšak o tuhle vizitku nestojí. Chce patřit k top střelcům v nejvyšší soutěži.

Potenciál naznačil v minulém ročníku v jarní části, kdy začal hrávat od začátku a třemi góly na sebe upoutal pozornost.

Dokonce takovou, že na seznamu vytipovaných posil ho měli v Jablonci či Ostravě. Po dlouhých jednáních prodloužil smlouvu se Sigmou. I pro nového kouče Látala měl být snajprem číslo jedna, důvěru dostal značnou.

Leč ji gólově nesplácel, byť týmu zařídil penalty v Plzni i na Slavii.

„Dělám všechno pro to, abych se vrátil do sestavy. Pak už je na trenérovi, jak se rozhodne.“ Jakub Yunis

Kontext ovšem není pro vnímání útočníka zase tak zásadní: důležitá jsou čísla. Góly samozřejmě. A to je bída. Stále čeká na první letošní zásah v lize. Už 491 minut, které strávil na hřišti. Sobotním domácím zápasem proti Mladé Boleslavi základní část odkrojí patnácté kolo, čili polovinu. Nemusíte Yunisovi připomínat, že je nejvyšší čas na procitnutí. Je to o práci i trpělivosti.

Když se konečně trefil v poháru proti Líšni a hned dvakrát, což byla pro střelcovu psychiku vítaná vzpruha, nedal mu pak Látal v Příbrami ani minutu. Přestože Olomouc hrála jen 0:0, raději útočníka Nešpora nahradil v závěru defenzivním štítem Greššákem.

Tohle musel Yunis skousnout.

Následně se Nešpor rozhodl léčit dlouhodobé potíže s kyčlí, mimo bude minimálně měsíc, takže proti Českým Budějovicím už Látal ukázal na Yunise. Jenže z toho byla ostudná porážka 1:3 a vypadalo to, že jedinou náplastí bude Yunisův první zásah po souboji se stoperem Sivokem, avšak nakonec to byla vlastní branka.

A další kolo na Baníku (2:2) už zase seděl na lavičce, Látal vytáhl na hrot záložníka Plška.

Yunisovi dopřál sedm minut.

Přitom loni ukázal, že si na ostravského stopera Stronatiho věří a umí s ním vyhrávat souboje.

Od začátku dostal šanci až v úterý proti Dukle a předvedl, že dovede nachystat tělo i mysl na dobrý výkon. „Nedokázali jsme si s Yunisem poradit,“ uznal i kouč Pražanů Roman Skuhravý. „Hrálo se mi dobře,“ potvrdil forvard s iráckými kořeny.

„Cílené nákopy od obránců jsem sklepl a postupně jsme se dostávali do šancí jako při prvním gólu, kdy David Houska dával míč do hrotu a já mu to sklepl. Když toho bude víc, bude to účinné. Sedělo nám to, ve středu hřiště jsme získávali míče a chodili do rychlých proti útoků. I na psychiku takové vítězství pomůže. Ceníme si toho.“

Litoval jen zahozených možností. „Jsem rád aspoň za jeden gól, samozřejmě jich mohlo být i víc. Důležité je hlavně vítězství, postup, cíl jsme splnili,“ považoval si. „Z Mol Cupu se dá jít do Evropy, dáváme na to také důraz.“

Teď Yunis moc a moc potřebuje, aby v sobotu pomohl k výhře nad Mladou Boleslaví podobným výkonem. „Pět zápasů jsme nevyhráli, hrajeme doma. Minulý zápas prohráli, nenachází se v optimálním rozpoložení, je potřeba toho využít,“ nabádá.

Olomouc - Mladá Boleslav Sledujte v sobotu online od 14.30 hodin.

Zvolí Látal variantu s ním, či s Plškem? Další už nemá, neboť letní akvizici Tandira vyřadila záda.

Přitáhnout, povolit. Takhle se do pohody dostane útočník složitě.

Yunisovo zdravé sebevědomí, se kterým někdejší mládežnický reprezentant nikdy neměl problémy, dostává zabrat, přesto si uchovává pozitivní přístup. „Dělám všechno pro to, abych se vrátil do sestavy. Pak už je na trenérovi, jak se rozhodne,“ zopakuje profesionálně.