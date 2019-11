Olomouckého kouče Látala mrzí laciné ztráty: Chybí nám charakter

Mezitím si už chystal střídání. Čerstvá síla byla potřeba. Jenže než stihl po hodině hry na plac poslat záložníky Faltu s Texlem, byl stav 2:2.

Během dvou minut... „Najednou bum bum a máte tam dvě branky,“ povzdechl si, že jeho volání bylo marné. „Jako kdybych to přivolal.“

Vyčítal si, že nestihl vystřídat včas. „Kdyby střídání přišla dřív, mohli jsme gólům zamezit,“ uznal. „Ale to je kdyby. Sled branek byl tak rychlý, že jsme nedokázali zareagovat. Mohli jsme střídat v poločase, ale výkon nebyl tak špatný.“

Na rozdíl od chaosu, který v pokutovém území Hanáků vznikl krátce poté, co se dostali do dvoubrankového vedení, a mohlo by se zdát, že měli vytoužené vítězství na dosah.

„Je to problém defenzivy a plnění úkolů. Je to o našich chybách, stačilo se zatáhnout do svého prostoru, postavit se a nic se nestalo. Bohužel vedeme 2:0 a myslíme si, že je to v pohodě. Chtěli jsme střídat, něco změnit, protože někteří už nemohli, ale nadechnete se a máte tam dvě branky,“ litoval Látal černé dvouminutovky. „V té chvíli je to bezmoc. Ale měli jsme dvacet minut a chtěli jsme se zápasem něco udělat. Vydrželi jsme se silami, kluci běhali, ale už to byla křeč.“

Střídání Olomouci dodala zase energii k mohutnému závěrečnému tlaku. Jenže penaltový faul na Yunise sudí Ginzel nepochopitelně otočil a v nastaveném čase hlavičku vytáhlého zadáka Kerbra zastavilo břevno. Ani nejlepší výkon sezony v nádherném mači Sigmě nestačil.

Ani návrat zkušeného brankáře Buchty nezastavil příděl gólu. Ve dvou zápasech inkasoval čtyřikrát.

Vítězství tak desátá Olomouc, jež uhrála nejvíc remíz v soutěži (7), vyhlíží už šest kol. „Z Baníku jsme odvezli bod, kde jsme hráli jeden poločas. Tady hrajeme sedmdesát minut a nemáme z toho nic. Vedli jsme 2:0, hodně to mrzí,“ zlobil se Látal po další domácí ztrátě.

A po páté ztrátě vedení v sezoně: v Plzni, s Karvinou, na Bohemians, se Slováckem... „Chybí nám charakter, protože to není poprvé, co se to stalo,“ bědoval Látal po patnáctém kole, tedy v polovině základní části.

Přitom ostřílený stoper Beneš na hřišti mančaft jako generál neustále diriguje, nicméně ani on nebyl schopný ho po vedení 2:0 udržet kompaktní, v maximální ostražitosti. Vyrovnávajícího Budínského neuhlídal na malém vápně, ovšem předcházel tomu řetězec chyb; Kerbr v šestnáctce dopřál spoustu místa Buchovi na gólový pas.

„Nejsme schopní za stavu 2:0 najít na hřišti člověka, který by mužstvo dal do kupy, aby pracovalo, jak má. Byly tam individuální chyby, kdyby hráči byli ve svých prostorech, tak jsme branku nedostali. Ale to je pořád dokola,“ hlesl Látal.

Plšek i Yunis se zlepšují

Záložník Jakub Plšek sklopí hlavu: „Vyhraný zápas zremizovat nebo prohrát, to opravdu umíme. Už několik jsme jich tak ztratili.“

Sám po šedivých výkonech hrál jako z partesu a sedmým gólem v sezoně přispěl k bodu. „Měl jsem s Jakubem pohovor před zápasem, protože výkony nebyly dobré, to víme. Nedostával se ani do šancí a není rychlostní typ, takže potřebuje mít v zápasech čísla. Neuvažovali jsme, že bychom ho nepostavili, ale pohárový zápas s Duklou šlapal i bez něj, takže nějakou myšlenku máte,“ pohrával si Látal s variantou sestavy bez nejlepšího kanonýra.

Jakub Plšek z Olomouce zklamaný z výsledku.

Nakonec se rozhodl správně.

A stejně tak při volbě hrotového útočníka.

Byť Jakub Yunis stále čeká na gól, potvrdil herní zlepšení. „Záleží na jeho formě. Na začátku hrál šest zápasů a formu neměl. Když srovnáte Yunise z prvních čtyř zápasů a teď, je to něco jiného. Vždycky je to o tom klukovi. Vím, že trénuje, ale musí to předvádět na hřišti. Tohle je Jakub, kterého chceme a který se nám líbí,“ pochválil Látal.

Tuze potřebuje, aby mu důvěru splatil příště ve Zlíně. Čekání na vítězství už začíná být nervní.

Ač se Sigma herně zlepšuje. V zápase s Mladou Boleslaví se vydala po cestě, která ji má posunout výš - přímočarého živelného fotbalu.