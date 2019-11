Ztratit vyhraný zápas, to vážně umíme, štve olomouckého Plška

Čím si kolaps a remízu 2:2 vysvětlujete?

Přišlo mi, jako kdyby to bylo snad třicet sekund. Dáme na 2:0 a myslel jsem si, že už je po zápase a Boleslav se z toho nedostane. Místo abychom zalezli a zkušeně si to ohlídali, tak dostaneme takové góly. Ten první trefil pěkně, ale ten druhý není možné dostat.

Mohlo to být uspokojením?

Nedokážu říct. Musím se na to ještě jednou podívat, vůbec nevím, jak to tam bylo.

Přitom jinak to byl od Sigmy herně povedený zápas.

Herně to bylo dobré, kombinovali jsme vepředu, dostávali jsme se do šancí, bylo hodně centrů a zakončení, ale chyběly góly. První poločas jsme diktovali hru, měli jsme spoustu neproměněných šancí. Myslím, že kdyby to bylo naopak, tak Boleslav v poločase vedla 3:0, rozhodla tentokrát produktivita.

Bylo složité se po dvou rychlých fackách probudit?

To byla taková rychlost… Snažili jsme se burcovat, nějakým způsobem to zlomit a na konci jsme se dostali do tlaku. Ale to jsme měli rozhodnout dávno předtím.

Jakub Plšek z Olomouce zklamaný z výsledku

Co chybělo při závarech na konci?

Skákalo to na břevně, pak sporná situace s penaltou, bylo tam hodně akcí, abychom utkání zvládli. Byť je Boleslav na třetím místě a ukázala proč, protože šance proměnila pěkně, my jsme ale doma chtěli vyhrát a měli jsme to dokázat.

Místo toho máte zase jen bod a na výhru čekáte pět kol.

Každý zápas dostáváme strašně moc gólů. Musíme začít odzadu, nějaký zápas zvládnout na nulu a od toho se odrazit.