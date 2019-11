Ty dvě minuty nepochopím, durdí se olomoucký Kerbr po další ztrátě

Body si po výsledku 2:2 dělili letos už posedmé a jsou tak králové remíz v celé lize. Nic, co by si sami přáli, vždyť dobře rozehraných zápasů už ztratili příliš mnoho.

„Musíme se na to podívat, něco si k tomu říct, zvednout hlavy a jedeme dál,“ říká třicetiletý obránce a syn sigmácké legendy.

Čím si kolaps vysvětlujete?

Takovou dvouminutovku jsem ještě nezažil. Vedeme 2:0 a ještě jsme si s kluky v kruhu při slavení říkali, že začneme trochu odzadu. Budeme hrát tak pět deset minut zezadu, abychom nedostali gól, a my během minuty dostaneme dva. Pořád tomu nedokážu uvěřit. I když výkon nebyl špatný po 88 minut, ale ty dvě minuty nepochopím.

Co se v nich stalo?

Úplně nepochopitelně měl soupeř všechny odražené míče, valilo se to na nás, krásně to trefil. Pak rychlá akce, a neskutečně za dvě minuty dostaneme dva góly. To jsem nikdy nezažil a asi už nezažiju.

Přitom v první půli jste měli navrch nejen díky gólu Plška.

Byli jsme na balonu, hřiště bylo mokré, takže jezdil a to jsme chtěli. Dostávali jsme Boleslav pod tlak rychlou hrou.

Jak se po takovém dvojitém direktu rychle sebrat?

Ani jsme se nerozkoukali, že jsme dostali na 2:1, a už jsme dostali druhý gól. V hlavách jsme měli co dělat, abychom se trochu zvedli. Taková rána, nebyla to sranda.

Nakonec nechybělo moc, abyste po velkém tlaku v závěru dali třetí gól.

Dobře nás hnali diváci, nakoplo nás to a posledních pět sedm minut jsme hráli fantasticky. Zatlačili jsme Boleslav do její šestnáctky, měli jsme tam střely, rohy, centry, dal jsem břevno. Je škoda, že se k nám štěstíčko nepřiklonilo a neotočili jsme to na 3:2. Ale takový je fotbal.

Doplatili jste na chvilkový výpadek?

Možná jsme si mysleli, že už to za stavu 2:0 ukopeme, a trochu nás to potrestalo. Nevím, jestli jsme někdo trochu polevili. Musíme se podívat na video a zvednout hlavy. Výkon po dobu 88 minut nebyl špatný, měl parametry. Diváci nám po zápase tleskali, tím bych jim chtěl poděkovat.

V nastavení jste trefil břevno, scházely centimetry.

Ani nevím, hlavičkoval jsem to zátylkem. Netuším, jestli to gólman vyškrábl konečky prstů. Šel jsem do souboje a pak jsem se podíval, že to jde do břevna. Závar na konci byl velký a je škoda, že jsme to nedali.

Není to první dobře rozehraný zápas, který jste nezvládli. Mají něco společného?

Bavíme se o tom, trenéři nám ukazují videa a říkají, že nesmíme polevit. To už si ale říkáme potřetí nebo počtvrté a vždycky se to takto otočí. Nevím, jestli v hlavách trochu polevíme a řekneme si, že je to 2:0 a vyhrajeme to. Teď jsme se chtěli zatáhnout, a nezatáhli jsme se. Z toho pramenily dva góly.

Kvůli tomu jste posedmé remizovali a po bodu to naskakuje pomalu.

Měli jsme získat tři body, myslím, že na to bylo. Mrzí nás to, chtěli jsme se dotáhnout zase trochu nahoru. Los není jednoduchý, ale to je fotbal.

Jakub Plšek z Olomouce zklamaný z výsledku

Pomůže zjištění, že ve hře dopředu jste obstáli?

Radši bych vyhrál 2:0 a do konce zápasu to ukopal, sežral soupeře. Ale takhle polevíme, dostaneme dva góly a pak to honíme v závěru utkání. A to je špatně, velký tým by si to uhrál.

V létě jste se vracel po operaci zad, už jste deficit z dlouhé pauzy dohnal?

Hodně jsem pracoval na kondici, ale zápasové tempo je úplně něco jiného než běhání. Ten pohyb je úplně jiný. Ještě jeden dva zápasy, pokud budu hrávat, a už to bude ideální. Jsem rád, že jsem dostal důvěru, hraji, a uvidím, co bude dál. Záda už jsou stoprocentní.