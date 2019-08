V Olomouci před duelem s Karvinou bystří: Jsou lepší, než se může zdát

Osmnáctiměsíční synek Šimona Falty ťapal v tátových velkých kopačkách až do šatny olomouckých fotbalistů. Do tréninku se už zapojili brankář Miloš Buchta, křídelník Tomáš Zahradníček, útočník Martin Nešpor i záložník Lukáš Greššák, který musel kvůli zranění střídat v minulém vítězném zápase v Liberci v 18. minutě. Jen levý obránce Michal Vepřek ještě zůstává s lýtkovým svalem na marodce.

Olomouc vs. Karviná Online reportáž v sobotu od 17 hodin

Na rozšafné atmosféře na Andrově stadionu se však nejvíc podepsal nadějný vstup týmu do sezony: po čtyřech těžkých kolech, když hrál třikrát venku (v Plzni, na Slavii, v Liberci) a jedinkrát doma (se Zlínem) má solidních šest bodů, v tabulce pravdy plus tři. A před sebou konečně lehčí los: dnes (17.00) vyzve doma poslední Karvinou, která uhrála dosud jen bod. Avšak naposledy proti mistrovské Slavii.

V zákopech přežila tutovky včetně penalty a sama se nezmohla na střelu na bránu. Ale vážně lehčí? To nechtějí v Olomouci ani slyšet.

Vědí, že postavení soupeře je matoucí, že Karvinští jsou lepší, než by se mohlo zdát. „Nemůžeme říct, že Karviná je slabý soupeř, naopak. Celý týden se snažíme připravit tak, abychom ji nepodcenili. Utkání bude hodně o soubojích,“ řekl klubovému webu trenér Radoslav Látal. „Hru mají založenou na poctivé práci a defenzivě. V tom to bude podobné utkání jako v Liberci.“

Olomouc cílí na záložníka Fotbalová Olomouc chce ještě získat středního záložníka. Zajímala se také o svého odchovance Tomáše Hořavu, který není v Plzni vytěžovaný. „Jednoho záložníka ve hře máme. Přestupní termín je ale ještě dlouhý a jednání složitá. Určitě ale chceme ještě posílit,“ řekl klubovému webu trenér Radoslav Látal. V týdnu vyzkoušel mladého Nigerijce, který však už odcestoval domů.

Karviná, jež se v minulé sezoně zachránila v baráži, nemá špatnou formu. V Boleslavi, s Ostravou i v Plzni odehrála dobré zápasy, byť vždy o gól prohrála. „Překvapila mě v Plzni, hrála útočný fotbal, presovala, dostávala Plzeň pod tlak. I se Slavií odehráli vynikající zápas, nečeká nás nic lehkého,“ opakuje Látal.

Trenér Slezanů František Straka dokázal se sestavou, jež prošla zemětřesením (odešli špílmachr Budínský, střelec Wágner, po zranění je produktivní Ba Loua a lídr defenzivy Dreksa), hrát aktivně. „Do Olomouce jedeme bodovat, ale musíme se vyvarovat chyb. Radek Látal je pragmatický trenér a nula vzadu je pro něj priorita. Dokazují to poslední tři zápasy Olomouce - vítězství 1:0 se Zlínem, prohra 0:1 na Slavii a vítězství 1:0 v Liberci. Když se domácím vyrovnáme v agresivitě, tak máme šanci,“ hlásí Straka. „Sigma je kvalitní, hodně nepříjemná.“

Karvinský terminátor Janečka po odskočení na rodné Slovensko ožil a nikoli ve středu obrany, ale zálohy ukazuje obrovský akční rádius.

Ožít by mohla i posila ze Sparty Vukadinovič. „Kluci sice třikrát prohráli, trochu jim chybělo sebevědomí, ale bod se Slavií nás nakopne a příští zápas už bude lepší,“ věří rychlý srbský záložník.

„Ukázali jsme, že i proti velkým týmům umíme hrát. V Olomouci bychom klidně mohli bodovat naplno,“ kývne stoper Daniel Stropek.

Prověří ho olomoucký útočník Yunis, který prahne po první trefě.

„Karviná se mi líbila i pod trenérem Nádvorníkem. Když ho vyhodili, bylo to pro něj hodně kruté. Už to není tým jako dřív, kdy jste si řekli, že bude jen kopat a vše bude o soubojích. Přidávají fotbalovost, bude to hodně nepříjemný soupeř,“ varuje pravý bek Sigmy Martin Sladký. „Tabulka je hrozně vyrovnaná. Jsou poslední, ale dokázali potrápit Slavii.“

Olomoučtí si však nehodlají doma pokazit dojem ze startu. „Chceme tři body z Liberce potvrdit. Karviná má jen jeden, ale víme, že nehraje vůbec špatně. My se představíme před našimi fanoušky, kteří nám budou pomáhat a toho je potřeba využít,“ velí Látal. „Bude to těžké, ale jsme doma a musíme ukázat, že máme sílu,“ přidává Sladký.